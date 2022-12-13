腐朽丟了？傳家烏心石巨木送加工一半消失 董座怒告侵占

永源化工吳姓負責人收到委託木材廠切割後的烏心石巨木，卻發生大半木材短少的離譜狀況，讓他怒告對方侵佔。（記者李容萍翻攝）

2022/12/13 17:12

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕桃園市大園區永源化工公司吳姓負責人今年喜獲友人贈送千年烏心石巨木一批留作傳家寶，今年5月，吳董構思把長達10公尺、直徑約1.6公尺的烏心石巨木裁切成18面原木桌面，用來供敬神供桌及公司幹部辦公使用，於是委託大溪區一家木材廠進行裁切，他前後支付約70萬元的裁切費用，上個月卻收到製成9面4.8公尺的原木桌面，質疑另外9面5.2公尺的古木桌面不翼而飛。

吳董今日取得受理案件證明單後受訪表示，當初他從雲林老家委託吊車司機將2支長達10公尺等烏心石巨木拖運北上，巨木入廠進行初步整理裁切時，木材廠老闆嘖嘖稱奇，甚至還問他「這木材看起來很漂亮，你要賣嗎？」但吳董拒絕；如今與對方理論獲得「有部分腐朽，已經全數丟棄」的答案，他已前往大溪警分局怒告侵佔，希望透過司法調查釐清真相，為自己討回公道。

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不過，木材廠鄭姓負責人今日也出面喊冤，指出當時對方送來的木材，當初師傅在裁量時他們都有拍照做記錄，都有依照對方要求，依照設計師圖樣指示裁切成為桌面，剪切過程所丟棄的腐朽木材，也非珍貴木頭，否認侵占。

對此，大溪警分局偵查隊長黃仲玟今日證實，警方已接獲吳姓負責人報案提告侵占，經通知木業行負責人到案說明，此案已函送桃園地檢署偵辦。

吳董今日並秀出多次進出木材廠的監視器畫面、原木加工照片佐證，他自認花大錢請木材廠加工裁切準備作為傳家寶的烏心石巨木，但當初切4.8公尺、5.2公尺的原木看起來狀況甚佳，根本沒有木材廠負責人後來所說「木頭腐爛了，直接丟掉」問題，質疑該木材廠是看到珍稀古木，意圖不法侵占。

吳董也說，經過外界估價，光光是所短少的5.2米的烏心石巨木桌面，價格達數百萬元、甚至上千萬元之譜，友人得知此事也都認為「有鬼」、「很惡劣」，因為「就算是木材腐朽，業者也應該留著等我決定怎麼處理吧，但該批珍稀古木就這樣不翼而飛！實在太離譜！」

永源化工吳姓負責人收到委託木材廠切割後的烏心石巨木，卻發生大半木材短少的離譜狀況，讓他怒告對方侵佔。（記者李容萍翻攝）

永源化工吳姓負責人拍攝他到委託木材廠觀看切割烏心石巨木的畫面。（記者李容萍翻攝）

永源化工吳姓負責人將烏心石巨木運送到委託的木材廠切割。（記者李容萍翻攝）

永源化工吳姓負責人將烏心石巨木運送到委託的木材廠切割。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

永源化工吳姓負責人拍攝他到委託木材廠觀看切割烏心石巨木的畫面。（記者李容萍翻攝）

永源化工吳姓負責人拍攝他到委託木材廠觀看切割烏心石巨木的畫面。（記者李容萍翻攝）

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