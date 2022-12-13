女護理師假冒醫師開立醫囑、處方 判休職半年

桃園醫院女護理師假冒醫師開立醫囑、處分，供病患或自己使用，被判刑9月及緩刑，懲戒法院認定違失情節重大，判休職半年，還可上訴。（資料照）

2022/12/13 14:54

〔記者楊國文／台北報導〕衛福部桃園醫院林姓女護理師，被查獲共5度擅自替病患注射藥品、假冒醫師偽造醫囑、處方及持向院方領藥交給病患或供自己使用，不僅被依違反醫師法、刑法偽造文書罪移送法辦遭判刑，也被衛福部認為有懲戒必要，移送懲戒法院審理；懲戒法院認定林女違失行為重大，損害政府信譽和公務員名聲，判決休職半年，還可上訴。

衛福部移送指出，桃園醫院林姓女護理師並未取得醫師資格，竟於2009年、2010年間，取用他人印章並開立醫矚、擅自更改DNR（拒絕心肺復甦術或維生醫療）內容項目等行為，桃園醫院發現後認為茲事體大，對她告誡，並嚴加輔導。

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不料，林姓女護理師仍於2012年10月1日未經該醫院莊姓醫師同意，擅自使用莊醫師的醫療（電腦）作業系統帳號密碼，開立「Brown Mixture soln l20ml」處方，自行使用，及開立「Kenalog l tube」處方給予病人使用。

2012年11月11日林女值大夜班在無醫令的情形下，竟擅自取用置於6A病房第一台工作車上的藥品，替病人注射管制藥品「Midazo 5mg」，被發現後，林女坦承不諱，並立下切結書保證不再犯。

誇張的是，林女在2020年5月21日、6月24日及7月9日，利用擔任門診護理師的機會，未經醫師同意，分別利用同醫院小兒科吳姓醫師及精神科鄒姓醫師等人名義，在醫療作業系統自行開立處方，偽造醫囑及處方箋電磁紀錄，並持該醫囑等紙本向不知情的桃園醫院員工辦理批價作業，取得藥物供自己使用，仍遭桃園醫院查獲。

桃園醫院調查後，由政風室主任陪同林女向廉政署自首。桃園地檢署以違反醫師法、刑法偽造文書罪將起訴，桃園地院以她涉犯2罪各判刑6月、5月，均可易科罰金，合併判決應執行9月，可易科罰金27萬元，緩刑2年。

桃園醫院並以林女擅自執行醫療業務，並假冒醫師偽造醫囑、處方箋及檢驗單等違失行為，違反公務員懲戒法規定，移送懲戒法院審理。

林女表示相當自責和後悔，辯稱「我每天都提醒自己要做正確的事」，請求從輕量刑。

懲戒法院審理認為，林女於2009年起即有擅自開立醫矚等行為，之後，又5度未經醫師同意，擅自替病患注射藥品、開立醫囑、處方及持向院方領藥交給病患或供自己使用，不僅違反刑法偽造文書、醫師法、藥事法等規定，其違失行為亦損害多位醫師、管制藥品管理制度和醫院管理的正確性，違失情節重大，應予懲戒，考量其2010年間違失行為和家人死亡，長期心情低迷有關，判休職6月，還可上訴。

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