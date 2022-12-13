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    帳戶飛來24萬領出花光光 被告侵占一審無罪

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/12/13 13:14

    〔記者王定傳／新北報導〕去年間，劉姓男子的銀行帳戶內突然「飛來」24萬餘元款項，他提領後全部花光光，匯錯帳戶的家具公司因此提告侵占，新北地院合議庭認為，侵占構成要件是被告侵占自己所「持有」的「他人之物」，「持有」重在於對物的「實際支配關係」，存戶在領出銀行帳戶內款項前，不具事實上的持有支配關係，被告主觀上亦無犯意，本案是民事糾紛，判決無罪，可上訴。

    本案發生於去年4月8日下午2時許，家具公司匯錯帳戶，把24萬餘元款項匯入劉男銀行帳戶內，怎料，劉男竟在同月13日至15日期間內，分次以現金方式提領，全部花光光而被告。

    合議庭審理認為，侵占罪構成要件首先須基於一定的法律關係而「合法」持有他人的財物，再來則是主觀上要有「變易持有為所有」意圖，簡單說是，行為人變易持有意思、硬把他人財物當成自己所有，最後則是行為人侵占自己所持有的「他人之物」，所謂的「他人之物」，乃指有形的動產、不動產，並不包括無形的權利，至於「持有」則是重在對物的事實上支配關係。

    合議庭認為，存戶與金融機構間在民法上是屬消費寄託關係，存戶將現金款項存入其在金融機構申設的帳戶後，現金款項所有權即移轉予金融機構，並與金融機構內其他現金資產混同，存戶對金融機構僅是取得與其存入金額同等款項的返還請求權，故存戶對於帳戶內款項並不具有事實上的持有支配關係，存戶對帳戶內款項，在領出之前，不具有事實上的持有支配關係。

    合議庭認為，本件銀行內的款項，屬前述消費寄託民事法律關係，為銀行所有，並僅由銀行事實上持有支配；劉男對帳戶內的款項，固享有對銀行的消費寄託物返還請求權，但在實際領取之前，未事實上持有支配款項，自無所謂變易持有為所有意圖，劉男縱有提領帳戶款項，但此應屬民事糾葛範疇，判決無罪，可上訴。

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