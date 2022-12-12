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    母子搭機捷被人潮沖散 5歲童留月台警助A12團圓

    5歲男童今天上午跟著媽咪搭機捷要去上課，詎料，母子倆在A9站意外被搭車人潮沖散，幸好遇上桃園市捷運警察隊巡邏員警，將男童平安送到A12站與母親會合。（記者陳恩惠翻攝）

    5歲男童今天上午跟著媽咪搭機捷要去上課，詎料，母子倆在A9站意外被搭車人潮沖散，幸好遇上桃園市捷運警察隊巡邏員警，將男童平安送到A12站與母親會合。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/12/12 23:50

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕「嗚嗚嗚，我要媽咪！」今天上午上班尖峰時間，桃園機場捷運A9林口站內有名年約5歲小男童，揹著書包站在乘車月台不知所措，正巧桃園市捷運警察隊小隊長林錫斌率員吳勇慶巡邏看見上前安撫，所幸男童背出媽咪手機，經聯繫原來是母子搭機捷時，意外遭人潮沖散，媽媽被擠上車，兒子還留在月台，最後由捷警帶著男童與母親在A12機場第一航廈站會合，結束這場母子失散的驚魂記。

    捷警隊表示，今（12日）天上午7點15分，捷運警察隊小隊長林錫斌、警員吳勇慶執行巡邏時發現A9林口站有名年約5歲小男童與家人失散，林員等2人立即前往安撫男童情緒，並與男童對話嘗試了解家屬的相關訊息，員警從男童口中得知母親手機號碼，經聯繫後由員警陪同男童搭乘捷運至A12機場第一航廈站與母親會合。

    廖姓女子表示，由於本身在機場工作，因此小孩就近在桃園機場職場互助教保服務中心就讀，今天上午從A9林口站搭乘捷運到機場上班時，適逢上班時段，搭乘捷運乘客眾多，孩子一時沒跟上她的腳步，直到捷運列車關門啟動後，她才發現孩子並未跟上車，正當著急得不知如何是好之際，沒多久就接獲捷警的來電，告知孩子平安無事時，終於破涕而笑，也結束這場母子意外失散的插曲；廖女與兒子相逢時欣喜萬分，感謝捷運警察熱心協助。

    5歲男童今天上午跟著媽咪搭機捷要去上課，詎料，母子倆在A9站意外被搭車人潮沖散，幸好遇上桃園市捷運警察隊巡邏員警，將男童平安送到A12站與母親會合。（記者陳恩惠翻攝）

    5歲男童今天上午跟著媽咪搭機捷要去上課，詎料，母子倆在A9站意外被搭車人潮沖散，幸好遇上桃園市捷運警察隊巡邏員警，將男童平安送到A12站與母親會合。（記者陳恩惠翻攝）

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