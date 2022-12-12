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    改裝車噪音擾人年罰812件 高市6大路段科技執法

    環保局會同警方路邊聯合稽查改裝車。（記者陳文嬋攝）

    環保局會同警方路邊聯合稽查改裝車。（記者陳文嬋攝）

    2022/12/12 22:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區大樓林立，改裝車噪音擾人，環保局今年接獲4159件通報，迄今開罰812件超過146萬元，首推鳳山區經武路等6大路段，展開科技執法取締噪音，以維護民眾居住安寧。

    改裝車深夜穿梭高雄市區，產生高分貝噪音污染，影響社區居民安寧，環保局今年以來接獲民眾檢舉及警方通報共4159件，以楠梓區最多。

    環保局均通知車主限期到檢，今年已開罰812件，總金額146萬1600元，開罰主因檢驗不合格或逾期未到檢，常見改裝排氣管、更改車輛引擎零件或維護保養不善等，檢驗結果超過管制標準，依噪音管制法處罰鍰1800至3600元。

    鳳山區鎮北里長趙志成表示，里內多達21棟大樓，近來改裝車深夜出沒文龍東路、北昌路等，傳出排氣管震動聲響大，住戶抱怨被吵到睡不著，請市府協助改善。

    環保局斥資500萬元，根據民眾最常檢舉熱點，首推鳳山區自強路及經武路、三民區十全二路、左營區左營大路、楠梓區創新路、鼓山區鼓山一路，設置固定式科技設備，展開科技執法取締噪音，另有一組移動式科技設備，機動性執法更彈性。

    環保局表示，針對噪音管制有5項稽查作為，推動現場路邊噪音檢測、改裝車巡查、車牌辨識，以及噪音聲音照相科技執法，環警監更攜手路邊聯合稽查，避免噪音擾民，維護安寧秩序。

    環保局首推6大路段，科技執法取締噪音。（記者陳文嬋攝）

    環保局首推6大路段，科技執法取締噪音。（記者陳文嬋攝）

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