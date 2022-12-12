學甲槍擊案郭再欽廠房被開58槍 涉非法埋爐碴獲利逾21.6億起訴

檢方依違反廢清法等多項罪嫌起訴郭再欽等8名共犯與明祥馨等兩家公司。（讀者提供）

2022/12/12 16:44

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在今年11月10日凌晨的台南學甲區88槍槍擊案，其中也受害的民進黨中執委郭再欽，其先前出租的廠房被開58槍。今天台南地檢署指郭再欽之前的明祥馨公司涉嫌在學甲地區非法填埋爐碴共達67萬9千多噸、獲利至少21億6千餘萬元，檢方已偵結依違反廢清法等多項罪嫌起訴郭再欽等8名共犯與明祥馨等兩家公司。

學甲區遭非法填埋電弧爐事業廢棄物爐碴案，2015年嘉義、台南地檢署曾調查偵辦，當年檢方認所填爐碴是再利用後產品、非廢棄物，郭再欽與林姓等人對農地填埋爐碴違法並不知情，郭再欽獲不起訴；檢方並發還扣押證物。

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2019年4月，學甲地方里長與民代再檢舉郭再欽的前案有其他農地、工業地與國有地都遭非法填埋爐碴，南檢檢察官謝欣如、陳鋕銘相繼接手偵辦。陳鋕銘因同時偵辦台南後壁區爐碴案（2021年5月起訴），發現後壁區爐碴涉案人賴榮添也是學甲區爐碴案關係人，兩案有密切關聯性。

檢察官重啟調查，以後壁、學甲兩案原始卷宗為起點，全面調取比對分析後壁案超翔公司與學甲案明祥馨公司從2009年到2015年的爐碴再利用業務有關資料，發現超翔公司從2009年88水災釀成爐碴溢流後，後壁區爐碴篩分場無法繼續營運，賴榮添與超翔公司的魏姓金主找上事業遇瓶頸的明祥馨公司學甲廠地。

郭再欽指明祥馨學甲廠房是工業地，同意把爐碴篩分場移到明祥馨廠房，借其名義經營，郭發現有利可圖，不久就入股賴、魏的爐碴事業三分其股。郭利用擔任學甲農會理事之便，取得學甲大灣段近將軍溪農地，僱人把明祥馨取得的爐碴運到農地非法填埋。

檢方表示，2011年3月，爐碴再利用法令變更生效，明祥馨取得再利用檢核，逐漸取代兩家上游公司的爐碴去化生意，之後賴榮添也退出明祥馨經營。明祥馨擴大收取其他幾家鋼鐵廠的爐碴，由郭與魏姓金主繼續爐碴再利用事業。

郭再欽為貪圖清除爐碴厚利、方便違法去化，利用人頭買明祥馨公司對面土地、占用相鄰國有地與使用其他工業地，並藉由多家人頭或不知情的公司，虛報爐石再利用產品的去向，掩飾其非法犯行。

檢察官會同政府環保部門開挖檢驗學甲大灣段農地違法填埋爐碴，與後壁爐碴案如出一轍，檢視回填物具電弧爐不銹鋼還原碴（只能做水泥原料與水泥製品原料）的特徵，填埋深度由1、2公尺到7、8公尺不等，遠遠超過爐碴再利用產品可合法使用的鋪面工程規範，填埋量體龐大，違法填埋的大灣段農地有9萬8341噸、學甲工業區達58萬1629噸，明祥馨因此省下的廢棄物清除費達18億以上，從各鋼鐵廠收取的清除處理費有3億6千萬餘元。

其中遭填未經安定處理爐碴、還原碴的學甲興業段土地，造成進駐設廠的口罩國家隊廠房受到還原碴吸水膨脹，廠區鋪面隆起龜裂，牆柱接觸處斷裂、危及結構安全等嚴重損害。

檢方於今年10月間偵結此案後對相關被告不法利得聲請保全扣押，台南地院一度駁回、要求補件，檢方於11月底重新聲請查扣，法院裁准後，檢方已於12月上旬完成查扣有關被告財產。

台南學甲大灣段農地先前遭非法填埋爐碴的空照圖。（台南地檢署提供）

台南學甲區漁塭地先前遭非法填埋爐碴的空照圖。（台南地檢署提供）

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