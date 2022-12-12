掛桌遊頭賣賭場肉！ 警破獲中和麻將職業賭場

中和區中山路二段一處會館雖招牌掛名桌遊休閒館，負責人卻暗中抽頭經營職業麻將賭場。（記者鄭景議翻攝）

2022/12/12 15:21

〔記者鄭景議／新北報導〕新北市中和區中山路二段一處會館雖招牌掛名桌遊休閒館，負責人卻暗中抽頭經營職業麻將賭場，新北市中和警分局日前掌握情資，昨持搜索票入內查緝，查獲郭姓工作人員及24名賭客聚賭，查扣賭資、抽頭金以及麻將桌、麻將、兌幣機等賭具，警詢後依賭博罪嫌送辦。

警方調查，該桌遊會館以麻將聯誼為名義，招募會員加入後利用打麻將贏取點數可換取商品來規避警方查緝，實則是賭客可將贏取點數至小房間內與工作人員換取金錢，並由會館收取抽頭金方式來經營賭場。

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警方除逮捕郭姓工作人員及24名賭客，也查扣賭資4萬3,500元、抽頭金3萬8元、籌碼34萬7,110元、監視器鏡頭、麻將桌、麻將、兌幣機等賭具。

警方表示，近期警方落實執行威力掃蕩專案行動，鎖定易遭不法份子經營、依附、圍事或賴以維生的行業處所，特別針對麻將館、電子遊藝場、酒吧、KTV、護膚養生館及按摩理容院等治安顧慮場所，以優勢警力實施威力掃蕩臨檢，並蒐集情資掌握有無從事不法行為積極查緝。

警方也呼籲民眾，職業賭場易成為不法份子經營、依附、圍事的行業處所，民眾沉迷於非法賭博可能失去了金錢更影響了家庭，所衍生之債務問題亦極易衍生治安事件，警方將持續掃蕩轄內職業賭場，民眾切勿以身試法。

警方除逮捕郭姓工作人員及24名賭客，也查扣賭資4萬3,500元、抽頭金3萬8元、籌碼34萬7,110元、監視器鏡頭、麻將桌、麻將、兌幣機等賭具。 （記者鄭景議翻攝）

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