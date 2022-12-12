學甲88槍擊案涉接應槍手逃亡 李男收押禁見

台南地檢署聲押涉接應學甲區八十八槍槍擊案槍手孔祥志的共犯李男，法院裁定李男收押禁見。（資料照）

2022/12/12 11:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署與台南市警局針對學甲區「88槍槍擊案」專案小組連日來對案情抽絲剝繭，鎖定涉開槍的槍手嫌犯孔祥志後，因孔嫌已逃亡、行蹤不明，檢警拘提未獲，南檢於12月6日發布通緝。同日，專案小組逮到涉接應孔嫌的李姓男子，檢方複訊後已向法院聲押禁見獲准。

南檢襄閱主任檢察官許嘉龍今天說明，在12月6日當天，專案小組也拘提另1名參與本案的共犯李姓男子到案。據了解，李男是涉接應孔嫌逃亡的共犯，經檢察官複訊後，認為李姓被告涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及販賣第二級毒品等罪，犯嫌重大且有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，於7日晚間向台南地院聲請羈押李男並禁見，法院於8日下午裁定收押禁見。

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檢方強調，因為逮捕李男訊問及聲押過程，仍有一些相關事證需查證，無法在收押當天向社會大眾說明，但檢警專案小組對此案持續不斷有查緝行動，同時也有一些查辦成果，希望社會大眾理解。南檢與市警局專案小組從學甲88槍槍擊案發生後，一直持續且緊密地討論、蒐集相關資料進行分析比對，務必將不法之徒繩之以法，以維護社會秩序。

台南學甲區八十八槍槍擊案槍手嫌犯孔祥志在案發後逃亡、人間蒸發，檢警專案小組持續追緝。（民眾提供）

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