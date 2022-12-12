學甲88槍擊案涉接應槍手逃亡 李男收押禁見
2022/12/12 11:53
〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署與台南市警局針對學甲區「88槍槍擊案」專案小組連日來對案情抽絲剝繭，鎖定涉開槍的槍手嫌犯孔祥志後，因孔嫌已逃亡、行蹤不明，檢警拘提未獲，南檢於12月6日發布通緝。同日，專案小組逮到涉接應孔嫌的李姓男子，檢方複訊後已向法院聲押禁見獲准。
南檢襄閱主任檢察官許嘉龍今天說明，在12月6日當天，專案小組也拘提另1名參與本案的共犯李姓男子到案。據了解，李男是涉接應孔嫌逃亡的共犯，經檢察官複訊後，認為李姓被告涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及販賣第二級毒品等罪，犯嫌重大且有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，於7日晚間向台南地院聲請羈押李男並禁見，法院於8日下午裁定收押禁見。
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檢方強調，因為逮捕李男訊問及聲押過程，仍有一些相關事證需查證，無法在收押當天向社會大眾說明，但檢警專案小組對此案持續不斷有查緝行動，同時也有一些查辦成果，希望社會大眾理解。南檢與市警局專案小組從學甲88槍槍擊案發生後，一直持續且緊密地討論、蒐集相關資料進行分析比對，務必將不法之徒繩之以法，以維護社會秩序。