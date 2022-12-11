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    大貨車經台61線大園段自撞 車頭全毀駕駛送醫不治

    49歲黃姓男子10日上午6時許，由蘆竹駕大貨車沿西濱路一段要往觀音送貨，卻在行經大園區西濱路時，不明原因自撞分隔島，一度受困毀損的車頭內，經送醫後不治。（記者陳恩惠翻攝）

    49歲黃姓男子10日上午6時許，由蘆竹駕大貨車沿西濱路一段要往觀音送貨，卻在行經大園區西濱路時，不明原因自撞分隔島，一度受困毀損的車頭內，經送醫後不治。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/12/11 14:37

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕台61線西濱快速道路往南的大園路段，昨天（10日）清晨發生一起大貨車無故自撞閘道分隔島的路牌柱，由於撞擊力道之大，車頭當場扭曲變形，黃姓駕駛一度受困於車內，桃市消防局據報，出動第三救災救護大隊竹圍分隊人車前往搶救，經由剪斷A柱、拉撐車內空間，終於將駕駛救出，不過他已失去生命徵象，經送醫急救後仍不治，至於肇事原因仍待桃市警大園交通分隊進一步釐清。

    119勤指中心昨天上午6點23分據報，位於大園區西濱路一段1290號發生車禍，現場車內疑似有人受困，立刻指派三大隊竹圍分隊由分隊長陳敏男率隊，出動3輛救災車、1輛救護車共15名救難救護人員前往馳援，車禍現場是台準備上61往南方向的大貨車，在上61線前於閘道口撞擊分隔島的路牌柱，車頭潰縮，車內僅有駕駛1人並夾於車內，初步檢傷發現已無生命跡象，經救難人員剪斷A柱、拉撐創造空間脫困，送經國敏盛急救。

    大園交通分隊長江政諺說明，49歲黃姓駕駛為新北市人，當天清晨先抵達蘆竹區的公司載貨，然後走西濱欲送貨至觀音區，清晨6點行經事發地點，不知何故撞上閘道口旁的路牌柱，至於黃姓駕駛的死因及肇事原因，仍有待檢警進一步調查釐清。

    據悉，受困車內的黃姓駕駛被救出時，疑似未繫安全帶，根據路口監視器顯示，黃男事發前欲上61線前，車子一路向前直行直到撞上路牌柱，初步研判極有可能於車禍前已失去意識，不排除睡著或是心血管疾病導致，詳細情況仍待檢方會同法醫相驗。

    49歲黃姓男子10日上午6時許，由蘆竹駕大貨車沿西濱路一段要往觀音送貨，卻在行經大園區西濱路時，不明原因自撞分隔島，一度受困毀損的車頭內，經送醫後不治。（記者陳恩惠翻攝）

    49歲黃姓男子10日上午6時許，由蘆竹駕大貨車沿西濱路一段要往觀音送貨，卻在行經大園區西濱路時，不明原因自撞分隔島，一度受困毀損的車頭內，經送醫後不治。（記者陳恩惠翻攝）

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