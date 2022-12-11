假冒知名燒肉店販毒 鮭魚卵套餐、燕窩飲都成暗號

警方當場逮捕楊嫌。（圖由警方提供）

2022/12/11 13:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓藥頭為掩人耳目，竟假冒知名燒肉店「屋馬」名稱，並以鮭魚卵雙人套餐、燕窩做暗語，透過通訊軟體微信攬客販毒，案經警方網路巡邏發現，先查緝下游毒蟲再循線逮捕楊嫌，進而溯源追出上手張男，起出K他命及咖啡包等毒品，而全案最近偵結，兩人也被依毒品罪嫌起訴。

台中市第五分局日前執行網路巡邏，發現有販毒集團透過手機通訊軟體微信，以知名燒肉店「屋馬」為暱稱，標註內容為「鮭魚卵雙人豪華套餐」、「可加購近期廠商女神贊助的高級燕窩飲」，作為K他命、毒咖啡包的暗語，再以套餐人數、飲料杯數示意數量，藉此掩人耳目向不特定人士兜售毒品。

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案經警方組成專案小組追緝，先查獲一名蘇姓毒蟲，查出與其交易毒品的藥頭是22歲的楊姓男子，進一步向檢察官報請誘捕偵查後，約出楊男當場逮捕，現場並查扣毒咖啡包5包（重16.5克）、K他命2包（重3.5克）以及販毒贓款現金1.15萬元等贓證物，而楊嫌被依毒品罪嫌送辦後，檢方複訊後聲押獲准。

同時間警方持續溯源，再查出楊嫌上手是在微信暱稱「波哥大」，綽號「黑豬」的20歲張姓男子，進一步拘提到案，全案最近偵結，檢方依毒品罪嫌起訴2人；第五分局表示，不同毒品會有不同代號，面對新型態犯罪，警方會強化科技查緝，阻斷毒品傳播鏈，展現維護治安工作的能力與決心。

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警方現場查扣的毒品及販毒贓款。（圖由警方提供）

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