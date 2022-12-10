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    12/10 今彩539頭獎開出1注！ 獎落彰化

    今晚（12月10日）開獎的第111000295期今彩539開出1注；第111000295期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（12月10日）開獎的第111000295期今彩539開出1注；第111000295期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/12/10 22:14

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月10日）開獎的第111000295期今彩539開出1注，可得800萬元，由彰化縣員林市中正里三民街36號1樓「金瑞發電腦彩券行」開出；第111000295期雙贏彩頭獎摃龜。

    第111000295期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、07、08、11、13、15、16、18、22」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共105注中獎，每注可得500元；肆獎共1518注中獎，每注可得100元。

    第111000295期今彩539中獎號碼為「08、10、18、29、39」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共7814注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2954注中獎，每注可得50元。

    第111000295期39樂合彩中獎號碼為「08、10、18、29、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共314注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2621注中獎，每注可得1125元。

    第111000295期3星彩中獎號碼為「664」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000295期4星彩中獎號碼為「9466」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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