老先生被疑「老司機」愛召妓 贈屋「安太座」仍挨告

妻控7旬夫當「老司機」愛召妓，求償百萬被法官打臉。示意圖，圖為酒店小姐。（讀者提供）

2022/12/10 14:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕70歲曾姓老翁被妻子發現他手機裡有「老司機」群組，曾翁還會傳「安安」、「1S」等行話給陌生人，妻子懷疑他長期召妓、援交，曾翁喊冤並安撫妻子，特地把名下一棟房子轉到妻子名下，但妻子仍不滿意，提告求償100萬元，法官認為曾妻沒有提出具體證據證明，判她敗訴。

判決指出，曾翁與妻子吳女結婚超過40年，兩人近年感情生變，妻子指控，丈夫長期有召妓的惡習，已破壞夫妻間共同生活圓滿、信賴與感情，並侵害她配偶的權益，提告向曾翁求償100萬元。

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曾翁則喊冤，反指自己沒有召妓、援交過，還說妻子一直懷疑他出軌，為了安撫妻子的心，他特地把一間位於屏東的房產轉到妻子名下，沒想到妻子還是不滿意。

高雄地院審理時，吳女拿出曾翁的手機LINE截圖，指稱丈夫有加入「老司機」群組，還曾傳「安安」、「1S」等行話給陌生人，顯見他有過召妓行為，但法官檢視對話內容，發現該帳號內確實有祼女、穿著清涼的貌美女性照片，及性交易招攬訊息 ，但曾翁並沒有將供預約性交易的LINE帳號加為好友，或直接聯絡的情況。

吳女被法官打臉後，又說自己願意跟老公和解，只要老公不要去住屏東的房子，兩人一人住高雄、一人住屏東，違反規定才要賠100萬，但曾翁不同意和解條件，法官認為，曾妻既無法和老公和解，又提不出具體召妓證據，因此判她敗訴，可上訴。

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