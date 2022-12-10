「看護婦」投資狂賺4400萬？看得到領不到 反虧1000多萬老本

鄭姓婦人加入「Bit-C」投資虛擬貨幣平台，但裡面的獲利金額，看得到卻領不到。（警方提供）

2022/12/10 11:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60多歲的鄭姓女看護工，辛苦攢了1000多萬元，她想提前退休，遂加入一個「虛擬貨幣投資群」，3天就賺到逾500萬元，野心蓬勃的她，短短1個月內，把所有積蓄上千萬元全投入，「帳面」獲利高達144萬美元（台幣約4400萬元），她想領出鉅款「獲利了結」，不料卻被已讀不回，4400多萬元台幣「看得到、領不到」，連投入的上千萬本金也一去不回，台中市警局四分局抓到4名騙徒，但上游的首腦尚未落網，目前查緝中。

鄭姓婦人是俗稱的「看護婦」，打拚一輩子，存了1000多萬元「棺材本」，她原本投資股票，但因疫情而虧損，今年1月間，她想賺回股市的虧損，甚至能提前退休，經不詳網友介紹，加入一個「投資虛擬貨幣」的LINE群組（俗稱投資群），還加入名為「Bit-C」的投資虛擬貨幣平台，一開始心裡還有些怕怕，但這個投資群主打「專人代操作、一對一服務」，裡面還有高達300名投資者，大家互相分享獲利秘笈，鄭婦逐漸相信。

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鄭婦說，上述投資群的群主，宣稱每次操作獲利20％，每天操作兩次，短期總獲利可達150％，也就是投入100元，短期淨賺150元，鄭姓婦人擔心受騙，連續三天分批匯款156萬元，果真看到虛擬帳號的獲利金額，不斷的翻倍，從156萬元本金，增加到300萬元、500萬元。

鄭婦見獵心喜、放手一搏，今年1、2月間，短短一個月內，共匯出1000萬餘元台幣，匯款過程中，對方還指示，如果銀行人員詢問，鄭婦可謊稱「家裡裝潢、需購買高端家具」，千萬不能說是投資虛擬貨幣。

鄭姓婦人匯款之後，見虛擬帳號的獲利金額，很快來到144萬美元（台幣4400萬元），她想獲利了結，不料，對方卻宣稱「需再繳交20％保證金」，也就是880多萬元台幣，鄭婦籌不出880萬元，只能瞪著虛擬獲利乾瞪眼，更糟的是，對方之後乾脆「不讀不回」，鄭婦只好向警方求救，但這些「帳面獲利」還是拿不到，連1000多萬元本金都無法取回。

中市警局四分局偵查隊向台中地檢署檢察官報請指揮，透過金流等管道，今年9月於高雄市鳳山區，拘提詐欺嫌犯4人，不過，他們是詐欺集團負責領錢、匯款的下層人員，或單純受騙提供帳戶的民眾，全案依詐欺罪、洗錢防制條例、組織犯罪條例移送中檢，檢方裁定各2萬、3萬不等交保，警方還在追查上游中。

警方拘捕提供人頭帳戶的許姓男子，他宣稱自己也是被害人。（警方提供）

中市警方持搜索票拘捕提供帳戶的民眾，但這些民眾可能也是被害人。（警方提供）

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