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    與朋友喝酒他偷溜「撿屍」女性友人 賠70萬換免蹲苦窯

    林男與朋友喝酒時偷溜撿屍酒醉的女性友人，賠償70萬換取緩刑。（示意圖）

    林男與朋友喝酒時偷溜撿屍酒醉的女性友人，賠償70萬換取緩刑。（示意圖）

    2022/12/09 17:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕臺中市林姓男子於去年2月與熟識的女性友人小芳（化名），以及朋友數人一起喝酒，小芳醉酒昏睡留宿朋友住處，林男趁眾人還在喝酒時「偷溜」，潛入房內「撿屍」，與小芳發生性關係，台中地院審理時，他坦承犯行，法官認為他觸犯乘機性交罪，判處2年徒刑，但他已經賠償小芳70萬元且獲得原諒，法官據此宣告緩刑5年，條件是提供120小時義務勞務。

    判決書指出，林男去年（2021年）2月14日晚間，與小芳及朋友多人在朋友住處喝酒，小芳飲酒過量而意識不清、無法自行走路，被攙扶到朋友住處客房休息，眾人又持續喝酒，不料，林男竟乘機「偷溜」潛入客房，於翌日清晨3時許趁小芳昏睡時發生性關係，小芳甦醒後察覺怪異而報警。

    乘機性交罪是3至10年重罪，台中地院審理時，林男坦承犯行，證人也說林男有一段時間不見了，法官認為林男觸犯乘機性交，不尊重小芳性自主決定權，但犯罪手段尚屬平和，且有悔意，援用刑法第59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」，輕判徒刑2年。

    另外，法官認為，林男已經與小芳調解成立，已賠償70萬元，應能知所警惕，無再犯之虞，以暫不執行為適當，督促他確能記取教訓，並有正確的法治觀念，因此宣告緩刑5年，條件是提供120小時義務勞務，可上訴。

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