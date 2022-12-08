學甲槍擊案嫌犯孔祥志在逃 疑因酒駕被逮提前動手

11月10日凌晨3點6分，槍手在南市議員謝財旺學甲服務處持長槍猛轟30槍。（警方提供）

2022/12/08 18:22

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開88槍嫌犯孔祥志逃亡中 案發前4天曾於中壢酒駕被逮

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案涉案槍手孔祥志逃逸無蹤，檢方已發布通緝，外傳他8月間曾向人透露要做一件驚天動地的大事，未料11月6日在桃園中壢因酒駕被抓，疑因此提前動手，11月10日回故鄉犯下學甲槍擊案。

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35歲的孔祥志在12月6日被台南地檢署發布通緝在案，檢警專案小組全力追緝，不排除他已偷渡出境的可能；地方則傳言孔嫌偷渡潛逃到東南亞。

11月10日凌晨2點58分，槍手從台南花園夜市騎機車30多公里遠，先到台南學甲頂山寮民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房開了58槍，接著凌晨3點6分再到南市議員謝財旺學甲服務處開了30槍。

槍手騎著二度掛上偽造車牌的機車逃往台南市區，但在西港溪埔寮附近就憑空消失，人車再也找不到。

檢警專案小組在案發後，鎖定槍手是孔祥志，但一直抓不到他，南檢才在6日發布通緝。

76年次的孔祥志是學甲人，和學甲槍擊案有地緣關係，曾跟過地方1個小角頭，也和警方上週發布查緝的「紅龜」洪政軍熟識，曾跟過洪政軍，孔祥志在地方算只是小小咖，也和被開槍的謝財旺認識，稱呼謝財旺一聲「叔仔」，謝財旺想不透孔祥志怎會犯案，學甲分局也對昔日默默無聞的小角色犯下駭人聽聞的槍擊案感到訝異。

孔祥志經濟狀況不好，外面欠下債務，在台南四處趴趴走，還因亂嗆聲被人痛扁過，看起來就不像是拿得起百萬價格的衝鋒槍犯下學甲槍擊案的「大咖」，推測疑有藏鏡人唆使開槍。

傳言孔嫌8月初曾對外透露「要做一件驚天動地的大事，到時你們就知道了，我要靠這條翻身」。犯案前刻意都待在北部活動，未料他在桃園酒駕被中壢警分局攔查。這是他第3次酒駕，前2次分別在2017、2020年在台南酒駕被抓，被依公共危險罪簡易判決。

孔嫌疑因三度酒駕打亂布局，可能因此提前動手，4天後犯下學甲槍擊案。

台南市警察局長方仰寧說，槍擊案顯有縝密計畫犯案，並非臨時起意或單純私怨洩憤，也不排除槍手潛逃出境

警方說，洪政軍和孔祥志過去就是共犯結構，但是否共謀學甲槍擊案要待2人到案才能釐清案情。

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「紅龜」洪政軍被警方發布要案查緝。（警方提供）

犯下台南學甲88槍槍擊案涉案槍手孔祥志被南檢通緝在案。（警方提供）

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