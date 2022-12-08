開88槍嫌犯孔祥志逃亡中 案發前4天曾於中壢酒駕被逮

犯下台南學甲88槍槍擊案的涉案槍手孔祥志，在案發前4天駕駛黑色賓士轎車在桃園市中壢區酒駕追撞銀色BMW轎車。（警方提供）

2022/12/08 15:37

〔記者魏瑾筠、鄭淑婷／桃園報導〕台南學甲88槍槍擊案自上月10日案發至今仍未破案，檢警追查發現，涉案槍手孔祥志於案發前4天的上午，因在桃園市中壢區酒駕撞車被警方依涉犯公共危險罪嫌移送桃園地檢署，因無羈押必要，檢察官複訊後予以交保，該案並於上月11日偵結，檢方將孔男起訴後，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

這起引發全國關注的槍擊案，經台南檢警小組調查，孔祥志先於11月10日凌晨2點58分，涉持槍在台南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，接著於同日凌晨3點6分在學甲區中正路台南市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍，案發後孔男仍在逃，台南地檢署對此發布通緝。

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檢警查出，槍擊案前4天孔男曾在桃園中壢因酒駕被逮，由於案情單純，檢察官在短短5天內偵結，並依孔男涉犯公共危險罪嫌，向桃園地方法院聲請簡易判決。

起訴書指出，孔男於11月6日凌晨1點多與友人在中壢的凱悅KTV，一路喝到上午7點多，期間喝了10罐啤酒。當天上午10點，孔男駕駛黑色賓士轎車載著一名友人，沿中壢區中華路二段往桃園方向行駛，因未注意車前狀況，追撞前方黎姓男子駕駛銀色BMW轎車，並波及到王姓男子停放在路邊的特斯拉轎車。

桃園市政府警察局中壢交通中隊長郭懋樺指出，警方獲報到場處理交通事故，並對孔男施以酒測，酒測值為0.48mg/l，其餘駕駛酒測值為0，這起車禍無人受傷，訊後將孔男依涉犯公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。據了解，這已是孔男第三度酒駕。

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犯下台南學甲88槍槍擊案的涉案槍手孔祥志，在案發前4天駕駛黑色賓士轎車在桃園市中壢區酒駕發生車禍被逮。（警方提供）

犯下台南學甲88槍槍擊案的涉案槍手孔祥志，在案發前4天駕駛黑色賓士轎車在桃園市中壢區酒駕追撞銀色BMW轎車。（警方提供）

犯下台南學甲88槍槍擊案的涉案槍手孔祥志，在案發前4天駕駛黑色賓士轎車在桃園市中壢區酒駕發生車禍，車頭全毀。（警方提供）

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