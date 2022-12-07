學甲槍擊案未破分局長換手 方仰寧：孔祥志、洪政軍是共犯結構

台南市新任學甲警分局長劉全福（右）今天（7日）由警察局局長方仰寧（中）布達上任、監交印信。（記者楊金城攝）

2022/12/07 12:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新任學甲警分局長劉全福今天（7日）由警察局局長方仰寧布達上任，劉全福還未上任前，5日就被要求加入學甲88槍槍擊案專案小組，方仰寧說，南警已發布查緝「紅龜」洪政軍、南檢發布通緝涉案槍手孔祥志，後續專案小組將等到犯嫌到案釐清案情才會解散。

學甲88槍槍擊案至今27天仍未破案，前任學甲分局長蔡宗昌被拔官，和原保大大隊長劉全福互調，都在今天布達上任。

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方仰寧說，蔡宗昌因領導統御有問題，對專案小組偵辦形成阻力，因此調整他的職務，並不是否定蔡宗昌的能力，期許蔡在保大大隊長加強歷練，未來還是有機會。

方仰寧也對劉全福提示工作指示，要求做好學甲分局上下溝通協調、和地方做好橫向連繫，方仰寧說，因分局轄區太陽光電產業和黑槍對地方形成治安隱憂，要求分局對魚塭工寮確實掌握，避免形成治安漏洞。

劉全福也沒有外勤經驗，坦言上任有壓力，週一就加入學甲88槍槍擊案專案小組，將勇於承擔，全力以赴，首要任務是重整軍心。

對於台南地檢署昨天發布通緝學甲槍擊案涉案槍手孔祥志，警方專案小組部分辦案人員不知情，相當錯愕，方仰寧說，南檢發布通緝孔嫌前已告知警察局，專案小組部分人員誤解，檢警偵辦此案連繫並無隔閡。

方仰寧說，檢警偵辦學甲槍擊案合作無間，大家壓力大也很辛苦，事實上11月10日案發後，檢警對這起有計畫性的犯案就已快速偵查釐清，鎖定槍手孔祥志涉案，但經專案小組布建、追監，發現孔嫌「人間消失」，不排除槍手潛逃出境，南檢才在昨天發布通緝他，希望投入全國警力追緝，讓他重現人間。

方仰寧說，在過去犯案資料，洪政軍和孔祥志就是共犯結構，南警之前發布查緝專刊查緝「紅龜」洪政軍，也希望將孔嫌緝捕到案，目前二人在學甲案無事證關連，專案小組將釐清案情。對於外傳光電利益糾紛是案發原因，也是專案小組調查重點。

台南市新任學甲警分局長劉全福。（記者楊金城攝）

台南市警察局局長方仰寧說明學甲槍擊案。（記者楊金城攝）

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