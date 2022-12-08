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    西門町男男養生館變半套店 警查扣21萬元見證「生意興隆」

    警方查獲男男色情養生館。（記者王冠仁翻攝）

    警方查獲男男色情養生館。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/08 13:07

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市西門町一家男男養生會館，近來遭人檢舉男按摩師與男客會進行半套性交易，警方登門查緝，當場發現有2名男按摩師正在與2名男客進行半套性交易。被逮的男按摩師中，甚至有一名來台念書的馬來西亞籍男大生，他聲稱為了賺生活費才來此工作；警方發現他們每次半套性交易為2千元，但店內現金高達21萬元，可見其「生意興隆」。

    警方調查，這家位於台北市內江街的男男養生會館，約在數月前開業，其店內裝潢新穎、硬體設備完善，再加上主打男按摩師帥氣、有型、服務好，許多男客「呷好道相報」，生意火熱。不過，也因為該店生意太好、遭人眼紅檢舉，轄區警方佈線追查，發現該處確實有從事半套性交易的跡象。

    昨天深夜警方登門查緝，當場查獲25歲林姓、42歲王姓男按摩師，正在服務2名男客，其中林姓男按摩師是來台念書的馬來西亞籍男大生，警方因此也逮捕49歲王姓與31歲黃姓員工。王、黃聲稱，他們有告誡按摩師不得與男客進行半套性交易，這是他們私下的行為與店家無關。

    不過，警方詢問男按摩師卻無法證實其說法，因此警方查扣店內21萬元現金，並將王姓與黃姓員工依妨害風化罪嫌送辦，林姓、王姓按摩師與2名男客則依違反社會秩序維護法送辦。

    警方查獲21萬多元現金等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查獲21萬多元現金等證物。（記者王冠仁翻攝）

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