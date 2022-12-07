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    首頁　>　社會

    109名原住民當人頭NP換iPhone 2大電信公司損失544萬

    警方逮捕周姓男子利用百餘位原住民當人頭，向2家電信公司詐取IPhone手機。（讀者提供）

    警方逮捕周姓男子利用百餘位原住民當人頭，向2家電信公司詐取IPhone手機。（讀者提供）

    2022/12/07 16:24

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓男子在花蓮地區向原住民蒐集雙證件，向2家電信公司辦理攜碼免預繳搭配高價手機電信方案，拿到iPhone手機後直接變現，電信帳單則放空不去繳納，害2家電信公司平白損失544萬餘元，刑事局電偵大隊獲報逮捕周男，訊後依詐欺、偽造文書罪送辦。

    電偵大隊指出，去年11月，國內2家知名電信公司報案指稱，疑有不法份子在花蓮地區利用大量人頭持偽、變造他家電信公司電信帳單，申請攜碼（NP）免預繳搭配高價手機電信方案，等取得iPhone手機後不支付電信費用，害2家電信公司損失合計高達544萬餘元。

    警方深入追查後，陸續傳喚109名原住民籍的電信人頭到案說明，他們口徑一致，供出幕後的主使者為周男，還說是周男到部落裡，以「以辦門號換現金」方式，帶著他們到電信公司的門市，辦理攜碼搭配手機免預繳的月租費1399元以上高資費電信方案，手機到手後交給周男，他們能分得1千元不等現金。

    經專案小組佈線3個多月，終於逮捕周男到案，並查扣掃描器、彩色印表機、人頭門號申辦書、多張身分證件等贓證物，訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送花檢偵辦。

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