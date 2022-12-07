悲！熱心藥師送藥途中不幸陳屍圳溝 手中還緊抓藥袋

趙姓熱心藥師陳屍圳溝，手中還緊抓藥袋。（警方提供）

2022/12/07 14:26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉6旬趙姓藥師5日騎機車外出送藥後失聯，家屬查覺有異報警，新港分駐所所長張志福立即與其他員警沿途協尋，至5日深夜在路旁圳溝內發現趙姓藥師身體僵硬，已明顯死亡，當時手中還緊抓著給民眾的藥袋，檢警相驗死因為心因性休克。

警方表示，現年67歲趙姓男藥師在新港鄉中山路經營藥局，為人相當熱心，因為鄉下有許多慢性病長輩外出比較不方便，趙姓藥師對長者、獨居長輩或行動不便的鄉親，常親自送藥到住處，嘉惠許多人，這次送藥途中發生不幸事件，大家感到非常不捨。

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據了解，趙姓藥師5日下午騎車外出送藥，行經新港鄉大潭村164縣道與嘉76線路口時，疑因藥袋不慎飛落路旁圳溝，趙男停車走入圳溝處欲撿拾該藥袋，可能一時心臟不適倒地，但趴在圳溝無人發覺，無法及時獲救，釀成憾事。

直到5日晚餐時間，家屬仍不見趙姓藥師返家，報警協尋，員警雖在新港鄉嘉76線路旁發現藥師機車，卻不見人影，張志福請求新港消防分隊出動照明車及人員協尋，於5日深夜在距機車不遠處的路旁圳溝內，發現身穿深色衣服、戴黑色安全帽的藥師趴在圳溝內，身體僵硬，已明顯死亡，當時手中還緊抓著給民眾的藥袋。

經調閱路口監視器，發現趙姓藥師騎機車行經事故現場時，車上的藥袋不慎飛落路旁的圳溝，藥師下車準備撿拾藥袋，並沒有拍到藥師跌落圳溝，檢方會同法醫相驗，初步研判死因為心因性休克。

趙姓熱心藥師陳屍圳溝半夜才被發現，手中還緊抓藥袋。（警方提供）

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