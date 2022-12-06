國片美術指導趁拍片指侵模特兒 挨告判刑4年2月

國片美術指導許男，趁拍片指侵模特兒挨告，被法院判刑4年2月。（記者余瑞仁攝）

2022/12/06 16:50

〔記者余瑞仁／桃園報導〕許姓男子於2019年間擔任知名國片美術指導，因片中需要檳榔盒清涼照，許卻在拍攝時撫摸女模特兒的私密處、親吻，指侵得逞，事後挨告；桃園地院考量受害女子事後長期失眠、服藥並當庭痛哭，加上導演等證人指證歷歷，認定犯行，依強制性交罪判許男4年2月徒刑。可上訴。

判決指出，43歲許男和受害女子為國片工作人員，由於電影中要有清涼照片主題的檳榔盒當道具，製作方礙於經費無法找專業模特兒，於是安排由被害人穿著清涼上陣拍照。

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案發當天，許男與被害女子前往桃園市的工作室，由許男攝影，因女方遲遲無法進入「煽情狀態」，許藉機以教導為由，不顧女方口頭拒絕與閃躲，對她親嘴、撫摸下體，更指侵得逞，事後女方報警提告。

法院審理時，許男辯稱當時女方情緒沒到位，未經同意親了她一下，並稱讚她胸部小而美，女方則主動回吻並坐在他身上磨蹭，事後他開車載她回家，過程中有說有笑，沒有異狀，且她事後沒立刻報警驗傷。

受害女子庭訊指控，她只知道要穿比基尼拍照，卻被要求洗澡、換情趣內衣、撕胸貼，許男還要她喝酒、拿按摩棒看A片自慰等，更趁機碰觸她的身體，她當下曾拒絕與閃躲，但許回說「我在業界很久了」，自己太過害怕，只想趕快把工作結束，才被對方得逞。

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