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    按摩師指侵女校長 又手滑猥褻人妻 法院輕判

    蕭姓按摩師幫人妻推拿，卻藉機 猥褻。圖為情境照非當事人。 （資料照）

    蕭姓按摩師幫人妻推拿，卻藉機 猥褻。圖為情境照非當事人。 （資料照）

    2022/09/29 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕蕭姓按摩師在彰化市經營推拿按摩個人工作室，日前一名人妻前往按摩，蕭男卻心懷不軌，藉機用手搓揉其鼠蹊部、恥骨等敏感部位，也刻意碰觸私密部位，令人妻感到羞愧，怒喊「不要按了」，但蕭男卻辯稱只是不小心「ㄏㄨㄟ」到。彰化地院法官審理，依妨害性自主，對受照顧人之利用機會猥褻罪，判處徒刑十月。

    蕭男七年前也曾用相同犯罪方式指侵女校長，判刑一年四月，這次再犯，檢察官要求加重刑期一年五月至二年六月，結果法院「輕輕放下」，彰化地檢署表示，收到判決書後研議再提上訴。

    判決書指出，五十六歲蕭男與女友在彰化市共同經營推拿按摩工作室，二○二○年十一月間，人妻經母親介紹來按摩，藉此改善身體酸痛，原本選擇蕭男的女友服務，但她正在按摩其他客人，便改由蕭男服務，人妻不疑有他，脫下全身衣物，換上有魔鬼氈的美容衣開始按摩，但蕭男心術不正，竟藉機搓揉人妻鼠蹊部、胸部，還數度刻意碰觸私密部位，事後人妻找來丈夫理論，蕭男全盤否認，還說別人抓都沒問題，人妻因此氣得對他提告。

    被害人妻指控，蕭男多次以按摩之名掀開美容衣，最後胸部露出被看光光，她極力推開下終於穿上衣服，但沒想到蕭男雙手從美容衣上方伸進，揉搓她胸部兩側，當時她對此行為感到害怕，但現場已無其他客人，擔心過度反應的話，對方會對她不利，因此大聲說不要按，藉此引起蕭男女友注意，對方才縮手，結果蕭男仍不罷休，以推開氣結為由，按壓鼠蹊部及大腿內側，手指也多次搓到私密部位，多次喊不要按了對方才罷手，最後她實在感到不舒服，趕緊打電話叫丈夫來接送。

    蕭男否認猥褻犯行並辯稱，工作室是開放空間，當時隔壁床還有女友在幫別人按摩，中間隔著布簾，根本沒有像女方所述荒謬、不符合情理的指控發生，他只有按到大腿內側，絕對沒有按到乳房及鼠蹊部，有碰到也只是不小心「ㄏㄨㄟ」到等語；蕭男女友說，人妻被推拿時有聽到喊痛，但沒有大聲呼救、激烈掙扎等強烈反應，也沒有要求改由她服務，事後送她芭樂，見她還有笑意，不認為蕭男有猥褻犯行。

    法官︰累犯蕭男猥褻未和解 判刑10月

    法官審理認為，蕭男推拿行為類似醫療上照護關係，竟用此機會猥褻，欠缺對他人身體及性自主權應予尊重的觀念，造成被害人身心受創，考量犯後否認犯行，且未與被害人達成和解，或徵得其原諒，依對受照護之人利用機會猥褻罪，又因累犯，處有期徒刑十月。

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