與瘖啞人士談判失耐心 男持刀狠刺對方鼠蹊部被法辦

柯姓男子對瘖啞人士失去耐心，拿出摺疊刀狠刺其鼠蹊部遭法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/06 14:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕41歲朱姓男子為瘖啞人士，日前他與43歲柯姓友人因網路遊戲幣產生糾紛，雙方於本月3日約在新北市樹林某民宅談判，朱男比手畫腳與柯男爭執，柯男失去耐性竟持摺疊刀捅朱男鼠蹊部，一時間大量出血，警方獲報趕緊將柯男逮捕，並將朱男送醫，所幸在加護病房救治後撿回一命，柯男也依殺人未遂罪嫌遭法辦。

據了解，朱男與柯男透過線上遊戲「星城online」認識，近日朱男登入遊戲時，發現遊戲幣少了許多，於是他嚴重懷疑，是擁有他帳號密碼的柯男未經同意使用他的遊戲幣，2人日前因此吵得不可開交，最終朱男北上與柯男談判。

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2人相約在新北市樹林共同友人周姓男子的住處當面對質，周男則借了一個小房間給2人使用。房間內，柯男不會手語，朱男只能比手畫腳，見對方還是不懂，於是使用LINE進行文字爭吵，柯男對這一切失去耐心，於是掏出預藏的摺疊刀，向著朱男手臂、鼠蹊部各刺1刀，導致柯男大量失血。

屋主周男聽見巨大聲響入內察看，發現滿地的血，於是趕緊報案，警方趕抵先是將柯男制伏，同時將朱男送醫，朱男一度進入加護病房救治，所幸經急救撿回一命。另警方還在屋內搜出一小包安非他命，細查為屋主周男所有，於是將柯、周2人帶回訊問。

偵詢時，柯男承認自己實在太氣所以傷人，周男也承認安毒為他所有，是在網路上購買，但買家資訊他則推稱不知。訊後，警方依殺人未遂罪嫌將柯男移送法辦，另周男則依毒品罪嫌送辦。

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瘖啞人士朱姓男子與柯姓男子相約新北市樹林周姓友人的公寓談判。（記者徐聖倫翻攝）

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