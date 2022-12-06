酒店也瘋世足！臨檢驚見球衣妹、上百名超短裙小姐陪看世足

酒店也瘋世足，現場都是世足賽布置。（記者姚岳宏翻攝）

2022/12/06 13:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警方為淨化中山區立委補選前治安，也為宣示打擊黑道幫派決心，今凌晨動員警力前往中山區林森北路進行大規模臨檢，卻發現其中一間酒店正舉辦世足主題夜，週一深夜店內竟有百多名酒店小姐著超短裙小禮服，少爺、女員工穿足球衣，與酒客陪看世足賽，也讓執勤員警大開眼界。

大批警力全副武裝一進酒店，就發現裡面竟是世足賽球場布置，除有球門及幾顆散落的足球，地上鋪著電腦輸出的草皮地貼，天花板掛著各國國旗，少爺均著球衣、長襪、足球鞋，螢幕上放的還是日本對克羅埃西亞的現場球賽轉播。

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上百名小姐均未著球衣，還是穿著清涼的小禮服，幹部透露，原本也要求小姐也要換上球衣，但參酌附近其他酒店也有辦類似活動，酒客對穿球衣的小姐評價不高，皆稱「都包起來、沒有感覺」，所以該酒店才決定只要少爺穿球衣，小姐還是穿原本的超短裙小禮服。

警政署長黃明昭公開宣示，即起全力掃蕩黑道幫派及肅槍毒，並要求各縣市警局，針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業執行掃蕩，有違規（法）情事，即施以強力擴大臨檢，並實施第三方警政策略，阻斷經濟來源，以靖治安維民心。

台北市中山警分局表示，自12月5日起，將不定時不定點運用優勢警力，針對轄區黑道幫派組織圍事之大型飲酒店及不法分子易聚集滋事之網咖等治安要點及治安顧慮路段，動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨（路）檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩。

北市中山警分局凌晨針對轄區酒店及網咖等場所執行大規模臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

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