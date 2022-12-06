密室殺人偽裝成輕生現場 網紅麵店老闆涉殺同志愛人

麵店老闆疑將密室殺人偽裝成自殺現場，雄檢偵結後依殺人罪起訴。示意圖，與本新聞無關。（翻攝資料照）

2022/12/06 11:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營網紅麵店的李姓男子，今年8月與林姓男子分手後，李疑似把殺人密室佈置成燒炭自殺現場，林男吸入過量一氧化碳致死，李男事後辯稱是想幫林男完成尋死心願，但檢警查不出林男有任何自殺傾向，偵結後依殺人罪將李男起訴。

檢方指出，31歲的李姓男子在高雄經營一家網紅麵店，生意頗佳，在網路上評價達4.3顆星；今年8月4日，李男和同居的林姓男友分手後，搬離苓雅區的愛巢後，6日又回到林男住處和他發生爭吵。

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李男和林男在住處又繼續吵架，林男當場開嗆：「要死一起死，大家都不好過」；隔天下午，林男的同事找不人趕來家裡查看，驚見李男倒臥在客廳尚有鼻息，林男在臥房已明顯死亡。

檢警介入調查，李男說他是為了滿足李男尋死的心願，才替他加工自殺，李男說自己突然醒來後，昏昏沉沉的離開房間，後來倒在客廳，不曉得接下來發生什麼事，醒來後人已在醫院，也不知道林男是否還活著；但林男的家屬駁斥，指林男身心健康，從未有過輕生意圖。

檢方發現，李男離開臥房時把毛巾塞在門縫下方，害林男吸入過量一氧化碳致死，雖然他極力否認有殺人意圖，但檢方不採信他的說詞，偵結後依殺人罪將他起訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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