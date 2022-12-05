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    偵查隊小隊長酒後性騷女警記大過 偵查隊長、分局長連帶被懲處

    南投縣警察局針對女警遭騷擾一案，今日發出新聞稿公布懲處名單。（記者謝介裕攝）

    南投縣警察局針對女警遭騷擾一案，今日發出新聞稿公布懲處名單。（記者謝介裕攝）

    2022/12/05 14:09

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警界傳出有1名偵查隊小隊長，今年10月間至台中市參加餐會，於餐會結束返回警分局駐地後，涉嫌酒後言行失當並騷擾女警情事，今日南投縣警察局發布新聞稿公布，包括涉案小隊長及其主管的偵查隊隊長、分局長等3人，均受到懲處。

    南投縣警察局進一步表示，該局受理該偵查隊小隊長酒後涉及騷擾女警案後，秉持不掩飾、不包庇、不護短、毋枉毋縱之原則，從速嚴查，經調查後屬實，遂對涉案小隊長酒後言行失檢斲傷警譽情節重大，核予記大過1支，並調整服務地區，且改調行政警察警員職務。

    至於偵查隊長對於屬員酒後失態衍生之騷擾事件，因未能妥適處置，予以加重懲處記過2次，並調整服務地區，而分局長對於屬員涉及不當騷擾事件，未能即時處置，危機處理失當，則核予申誡2次。

    南投縣警察局在新聞稿中指出，有關該案女警遭騷擾部分，警局均依兩性平權程序做好保護當事人措施，並依規定立案、通報，同時提供諮商等各方面協助，另關於媒體披露有關於台中市飲宴一事，因本案內政部警政署已介入調查中，相關細節，本局無法回應。

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