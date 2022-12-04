國民法官明年元旦上路 許宗力：試辦5、6年後檢討成效

司法院長許宗力（前排中者）與台南地區一、二審法院有關主管人員歡迎民眾參觀司法博物館的國民法官特展。（記者王俊忠攝）

2022/12/04 19:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣司法史上最大規模的法律白話文運動─國民法官新制，將於明年1月1日起實施，司法院在國定古蹟舊台南地院（司法博物館）舉行國民法官制度特展，將從12月4日起展到明年底。司法院長許宗力表示，明年國民法官（參審制）實施後，會在試辦5、6年後檢討缺失與成效；是否立法推動陪審制，這也不排除。

許宗力表示，在推動國民法官過程，請職業法官以素人聽得懂的白話語言來說明法律觀念，讓一般民眾能夠理解，這是台灣史上最大規模的司法白話文運動，開展歷史新頁，要設法拉近司法與人民的距離、也讓判決結果更能接地氣。在明年1月起實施5、6年後，會對國民法官制度的成效與缺失做通盤檢討。

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許宗力說，國民法官制明年起第1階段會先針對故意犯罪致人於死的案件來執行審判；第2階段從2026年之後把本刑10年以上的重罪案件納入國民法官審判。司法院已組成國民法官制功效評估委員會，在試辦5、6年後做檢討調整，未來立法者是否推動陪審制？這些都有可能、不排除。

台南地院國民法官專庭庭長陳本良表示，明（2023）年元旦起，只要是年滿23歲的國民，在設籍地居住滿4個月以上，有機會被抽選擔任國民法官，與職業法官共同審理重大刑事案件、作出判決。依法律規定，如無特殊理由，是不能拒絕擔任國民法官。

司法院發言人張永宏說，這次國民法官特展分為「國民法官Online」、「國民法官ing」兩項展覽主題。「國民法官Online」將法庭中案件審理過程，以互動形式重現於展區內；「國民法官ing」則是藉由文字、圖像、時間、影音等元素，呈現出國民法官制度的歷程發展。

司法院說明，展覽特別仿造國民法官法庭的場景，設有6張國民法官的椅子，椅套上分別印製不同樣式的椅子，象徵不同職業、身分的國民法官坐上法檯進行審判，民眾除可以在座位上拍照，還能掃描展場內的QR code，跟著步驟閱讀案件內容、聆聽辯護語音，就能體驗1場國民法官在法庭上審理案件的過程。結束後出示完成體驗的手機畫面，做出你對案件的判決，就能向司博館兌換限量紀念品。

司法院也別出心裁、製作「你心中的那把尺」，作為這次特展的限量紀念品，寓意每位國民法官在審理案件時，因為各自的生活經驗、人生閱歷、價值觀的不同而有不同的衡量方式，尺面上印有「國民法官依據法律獨立行使職權、不受任何干涉」，是源自《國民法官法》第9條第1項，代表國民法官行使職權受到法律保障。歡迎民眾踴躍前往觀展，體驗1場審判過程，為未來可能擔任國民法官做暖身預備。

民眾透過特展中的互動工具了解國民法官參與重大刑案審判的過程。（記者王俊忠攝）

完成國民法官參與審判的過程體驗並做出個人判決，可獲得「你心中的那把尺」特別的小紀念品。（記者王俊忠攝）

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