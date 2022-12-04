台2己貨櫃車撞水泥護欄側翻 駕駛無生命跡象搶救不治

消防隊員進入駕駛艙內，將患者救出。（記者吳昇儒攝）

2022/12/04 20:32

首次上稿 17:45

更新時間 20:32（新增司機不治）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日下午4時許接獲民眾報案指出，位於台2己線北上0.8公里處，有一輛貨櫃車撞上中央分隔護欄翻覆，駕駛受困車內，車頭還冒出陣陣濃煙。消防局立刻派遣隊員前往搶救，將火勢撲滅後，利用器材破壞變形的駕駛艙，將司機救出。但司機被拖出車艙時已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍不治身亡。國道警察已前往採證，釐清事故原因。

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消防隊員到場時，發現貨櫃車90度翻覆在內側水泥護欄上，車頭嚴重變形，駕駛受困車內無法動彈。車頭還不斷冒出陣陣濃煙，恐有延燒之虞，趕緊佈線將火勢撲滅。

救難人員隨即在駕駛艙內，發現被夾住的男性司機，但已無意識癱軟在車內，隨立利用工具將變形的車體撬開，將患者搬運上救護車，送往基隆長庚醫院搶救，經一個多小時搶救，仍於晚間5時32分宣告不治身亡。。

國道警察抵達時，發現車頭撞上中央護欄後，約拖行1、200公尺，上方的擋板均遭車頭掃落，目前已連繫貨櫃車公司，將調閱車上的行車紀錄器釐清事故原因，目前事故仍未排除。

水泥護欄上的擋板遭撞擊掉落。（記者吳昇儒攝）

國道警察前往現場採證。（記者吳昇儒攝）

國道警察前往現場採證。（記者吳昇儒攝）

消防隊員進入駕駛艙內，將患者救出。（記者吳昇儒攝）

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