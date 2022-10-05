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    首頁　>　社會

    自閉童遭粗暴餵食、膠帶鎖喉 家屬淚崩控機構不當照顧

    時代力量立委王婉諭（右4）與桃園市議員參選人林佳瑋（左4）與疑遭教保員不當對待的自閉症幼童家屬召開記者會，揭露機構惡行，呼籲政府重視身障兒權益。（記者楊丞彧攝）

    時代力量立委王婉諭（右4）與桃園市議員參選人林佳瑋（左4）與疑遭教保員不當對待的自閉症幼童家屬召開記者會，揭露機構惡行，呼籲政府重視身障兒權益。（記者楊丞彧攝）

    2022/10/05 23:39

    〔記者楊丞彧／台北報導〕桃園市某專門照顧0到6歲身心障礙兒童的機構，驚爆3名教保員涉嫌照顧不當，導致自閉症幼童1死悲劇，半年來傳出6起疑似照顧不當案例。桃園市社會局昨（4）日說，已對三人及機構分別開罰。時代力量立委王婉諭今（5）日陪同受害孩童家屬出面召開記者會，有家屬當場淚崩控訴中心各種不當作為。王婉諭沉痛指出，「身障福利機構供需不足是事實，但劣質機構缺乏督導和退場機制，只會讓憾事一再發生」。

    桃園市「私立寶貝潛能發展中心」爆出3名教保員涉嫌照顧不當，致2名自閉症幼童1人不幸過世、1人久臥病床。社會局昨天說，事發時已依兒童及少年福利與權益保障法、身心障礙者權益保障法，對沈子蘋、陳秋蘭及陶氏海燕等教保員各裁罰6萬元，公布姓名；對機構分別裁處6、18萬元罰鍰，限期改善，同時加強機構查核頻率。

    A男童母親說，今年1月26日她到學校接小孩，發現小孩眼神渙散且不能集中，口腔還有疑似出現狀況，很像中邪，趕緊將小孩送急診，但隔天就宣告不治。後來她調閱監視器畫面發現，教保員粗暴拿膠帶貼在她小孩的喉頭與腳踝，也有教保員以暴力方式餵食。事發當天，她兒子在教室痛苦倒地咬手、自殘、跟老師討抱，但整整20分鐘卻沒有老師願意理他。事發後，學校竟向市府社會局身心科謊稱家屬沒意見，而居然還被採信，沒關心家長、也沒啟動後續調查，難道這合乎流程？

    B女童母親說，她自己也是教保員，也曾在特教機構待過，對相關流程有一定了解。她女兒在今年3月28日癲癇發作，但機構疑似延誤送醫，將近3小時都沒叫救護車，讓她女兒住進加護病房17天。恢復後，女兒回到機構，但今年6月6日沈姓教保員用力拍打桌面，把她女兒嚇醒，導致癲癇又再次大發作。

    B女童母親指出，機構人員將她女兒抱進教室，任由她躺在地板上抽搐，長達1個多小時不叫救護車。這次，她女兒在加護病房躺了快4個月，近日才轉到普通病房，但有氣切，每天還是持續大發作。而在住院期間，家暴中心才通知家屬，他們的女兒在今年1月就有多天遭不當對待。說到傷心處，B女童母親泣訴：「媽媽沒保護到妳，要是知道也不會讓妳再回去了。」

    C男童父親說，兒子中度自閉症，無語言表達能力，僅能透過肢體動作表達。沈姓教保員以類似鎖喉功的方式，一隻手勒住他的小孩，然後另一隻手將乾巴巴的肉鬆拌飯，捏成一丸粗暴地塞進小孩的嘴裡。C男童父親控訴，教保員的動作讓小孩臉上勒出瘀青，也把恐懼勒進孩子心裡。他的兒子回家不會講，但會捏哥哥與爸媽的脖子，有時候還會莫名打自己的臉，甚至撞牆或撞門。後來他看了監視器畫面後才了解到，原來是他的小孩在向外界求救的訊號。

    C男童父親憤怒地說，他看到畫面的當下，真的很想把該教保員抓來鎖喉；但他冷靜想了一下，「我是人、不是禽獸，不要跟禽獸做一樣的動作」。他痛心地批評，這家機構非常「專業」，專業地用粗魯的肢體動作對付身障童，也很專業地製造孩童恐懼，更專業地製造許多位心碎的家長，「真是有夠專業的」。此外，也很堅持扯謊。他希望透過揭露這些劣跡，把公道找回來，也把正義找回來。

    A男童父親指出，今年上半年光這家機構就爆發6到7起不當管教案件。他批評，桃園市社會局身心科管理方式「荒腔走板」，總結有五大面向缺失，包括未積極介入管理、裁罰太輕、機構資訊不透明、公文回覆不實與裁處不公正。其中，調閱監視器畫面缺東漏西，經與主管機關陳述才獲得明文規範。此外，兒少權法對教保員之相關規範，但身權法中卻沒有。專家評議結果，經多次爭取僅要到摘要內容。最後，孩童倒地呼救與暴力餵食，竟然都沒在評議調查結果裡，在在讓家屬大感不公。

    陪同家屬召開記者會的桃園市議員參選人林佳瑋說，調查報告應完整且毫無遺漏地提供給家屬，且桃市府的裁罰明顯不足。而桃園市政府社會局去年10月就因2018年間類似案件被監察院糾正過一次，顯示輕忽機構疑似不當對待的調查及通報並非頭一遭。林佳瑋也批評，密集出現案例代表該機構內控機制有嚴重問題，但桃市府開罰仍以最低標準看待，希望桃市府檢討，別讓有疑慮的教保機構恣意妄為。

    最後，王婉諭盤整幾點問題，包括不適任人員的淘汰與從業限制部分，在今年6月行政院提出的身權法草案有規定，但必須通過並落實。對於遭懲處過的人員與機構之查詢平台，目前身障機構還沒有建立。此外，現行身障福利機構設置標準中，未要求照顧身障童的機構編制護理人員，衛福部應檢討。而調查報告不透明，應讓家長知情，讓調查程序更清楚，身權法修法應比照辦理。

    王婉諭強調，無論是托嬰中心、幼兒園、身障機構，對於有需求的家長來說，都是很珍貴的資源。也因此，這些機構提供服務的品質，就應更積極地把關，與更積極的督導與作為。資源不只有給，而必須要更到位，以避免憾事不斷發生，才是真正保護兒童、支持家長。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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