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    醫師否認猥褻女工讀生 律師說法更狂︰男性名節難道不重要？

    洪姓醫師猥褻女工讀生，遭士院依強制猥褻罪判9月徒刑。（資料照）

    洪姓醫師猥褻女工讀生，遭士院依強制猥褻罪判9月徒刑。（資料照）

    2022/10/05 17:45

    〔記者溫于德／台北報導〕已婚60歲洪姓醫師在士林地院附近經營診所，並無償提供2樓供女工讀生居住，卻趁2人獨處時言語性騷擾，還抓女工讀生的手摸自己生殖器，但洪男在士院審理時否認犯罪，洪男律師更說：「女性的名節重要，男性的名節難道就可以遭到隨意破壞？」法官審結，依強制猥褻罪判洪男9月徒刑。可上訴。

    判決指去年9月18日晚間6時許，洪男上到2樓與女工讀生共進晚餐後，餐後不顧女工讀生要求離開，藉僱主身分表示：「離開之前那不然抱一下」、「妳學姐以前都有給我抱」。

    洪男接著不顧女工讀生拒絕，突然上前抱住對方，手也試圖摸女工讀生下體被拍掉，還一直用生殖器頂女工讀生，接著再說：「還是我去洗一下澡」、「妳躺下」、「好想把妳脫光光」。

    過程中，洪男強行環抱女工讀生並撫摸背部、臀部、胸部、大腿及陰道等部位，最後抓著女子的手摸自己生殖器。

    洪男在士院審理時說自己確實有跟女工讀生吃飯，但不知道女子為何提告。辯護人也說，女子未經洪男同意讓友人進入房門，擔心會被追究刑事責任，才故意編造猥褻情節誣陷洪男。

    辯護人還說：「女性的名節重要，男性的名節難道就可以遭到隨意破壞？」洪男以自己的名字成立診所開業20年，卻被以毫無證據的虛構情節提告，他錯在哪裡？他錯的地方只有跟女工讀生獨處一室，然後「抱一下」。

    士院認為，女工讀生並未誣陷洪男，而洪男身為僱主，竟為滿足私慾猥褻，造成女子心靈創傷，且犯後始終否認犯行，至今又未道歉或賠償，依強制猥褻罪判刑9月。

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