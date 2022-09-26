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    首頁　>　社會

    女童被親臉環抱「不舒服」 狀告檳榔攤「哥哥」結果出爐

    女童多次遭業者親臉環抱，覺得「不舒服」，一審法官認不構成強制猥褻，屬告訴乃論的性騷擾，但全案審理期間，女童及家長已與業者達成調解，依約賠償後撤告，全案公訴不受理，仍可上訴。（資料照）

    女童多次遭業者親臉環抱，覺得「不舒服」，一審法官認不構成強制猥褻，屬告訴乃論的性騷擾，但全案審理期間，女童及家長已與業者達成調解，依約賠償後撤告，全案公訴不受理，仍可上訴。（資料照）

    2022/09/26 17:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名11歲女童指控，母親受雇某檳榔攤，但稱呼「哥哥」的業者涉多次趁她不注意時環抱她、親她臉頰，她覺得「很不舒服」向校方反映後提告，一審法官認不構成強制猥褻，屬告訴乃論的性騷擾，但全案審理期間，女童及家長已與業者達成調解，依約賠償後撤告，全案公訴不受理，仍可上訴。

    判決指出，該業者在3年前雇用女童母親擔任店員，母女就住在檳榔攤二樓，但女童指控，稱呼為「哥哥」的業者，涉嫌在去年11月底，多次違反她意願，趁她不注意時雙手環抱，然後親吻臉頰3至4秒時間，她有時會用手推開，也會跟母親講，「哥哥」會乖一陣子，但之後又故態復萌。

    雖然「哥哥」不會碰觸她胸部、下體等部位，仍讓她感覺「很噁心、不舒服」，才向校方反映後提告；業者則辯稱，跟女童只是像兄妹一樣在玩，沒有強制猥褻意圖，否認涉案，女童母親則證稱，業者年紀跟她的侄子差不多大，會覺得女兒與業者是「兄妹間打鬧惡作劇」，而不是侵犯，也把業者當自己孩子，當女兒反映時也會直接罵業者制止。

    法官認為，業者沒有對女童胸部、下體或其他身體隱私部位，做出發洩性慾的猥褻行為，不構成強制猥褻，但屬於性騷擾防治法強制觸摸罪的範疇，而性騷擾屬告訴乃論，因業者已與女童、家長調解，依約賠償後撤告，全案公訴不受理。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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