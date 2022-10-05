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    南投縣新增固定測速照相桿 10/10開拍

    草屯鎮富林路一段579號前的固定測速桿，即將在10月10日開拍，雙向拍且限速40公里。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮富林路一段579號前的固定測速桿，即將在10月10日開拍，雙向拍且限速40公里。（記者陳鳳麗攝）

    2022/10/05 12:07

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣警方日前公布全縣固定測速及闖紅燈照相桿地點，其中列出9支新增桿，草屯鎮就占了4支，要小心的是它們不只拍超速、闖紅燈，違規停車也會拍。其實草屯鎮還有另一支位在富林路的固定桿，雖在上一波先公告，但將在10月10日雙十國慶日開拍，該測速桿是新開拍的測速桿中速限最低的，速限僅40公里，忘踩煞車可能就會被拍，警方強調，該處是坡道，已發生多起死亡車禍才要求汽機車慢行。

    南投縣警局不久前公告固定式測速及闖紅燈自動照相設備設置地點，全縣新舊設置地點共30處，其中有9處新增，埔里鎮和南投市各兩處，分別在埔里鎮中山路一段與信義路口、埔里鎮中山路三段、鐵山路、大城路與蘭陽街口，以及南投市台14乙線與南陽路口、南投市南崗三路與成功三路口；名間鄉有1處，位於台16線與台3線路口。

    草屯鎮此波公告新增設置點居冠，合計有4處，即草屯鎮成功路、草溪路與中興路口（靠中興路端）；新豐路、仁愛街與博愛路口（靠博愛路端）；太平路與中興路口（靠中興路端）；成功路與博愛路口（靠成功路端）。只有太平路與中興路口這支的速限50公里，其餘都是60公里。這一波公告的固定測速桿，不只超速、闖紅燈，連違規停車和多線道要左轉或右轉車不先駛入內側或右側車道都會被拍。

    除上述4支外，草屯鎮其實還有一支位在富林路一段579號前的測速桿，雖在上波公告過，但是科技執法日，也就是開拍日是10月10日，該測速桿的位務只有一項「拍超速」，不只雙向拍，且速限只有40公里，是駕駛人口中的「忘了踩煞車就被拍了」的超會搶錢的測速桿。

    南投縣警方表示，位在草屯鎮富林路的測速桿，因該條路的路幅小，沒有機車道，汽機車易爭道，已發生多起死亡車禍，在無法拓寬改善，只好降低速限，提醒駕駛人放慢車速。

    位在草屯鎮中興路、太平路口的固定測速桿，因位在炎峰國小附近，速限僅50公里，一樣是單向拍。（記者陳鳳麗攝）

    位在草屯鎮中興路、太平路口的固定測速桿，因位在炎峰國小附近，速限僅50公里，一樣是單向拍。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮成功路、博愛路口的測速桿也是雙向拍，速限60公里，超速、闖紅燈、多線道左右轉車不先駛入內側或外側車道、違停都會被拍。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮成功路、博愛路口的測速桿也是雙向拍，速限60公里，超速、闖紅燈、多線道左右轉車不先駛入內側或外側車道、違停都會被拍。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮草溪路、成功路、中興路口的固定測速桿，速限60公里，違停、輔車道左右轉車，不先駛入內側或外側車道都會被拍。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮草溪路、成功路、中興路口的固定測速桿，速限60公里，違停、輔車道左右轉車，不先駛入內側或外側車道都會被拍。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮博愛鄉近仁愛街、新豐路口的測速桿，速限60公里，違停、紅闖燈、左右轉車不先駛入內側或外側車道也會被拍。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮博愛鄉近仁愛街、新豐路口的測速桿，速限60公里，違停、紅闖燈、左右轉車不先駛入內側或外側車道也會被拍。（記者陳鳳麗攝）

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