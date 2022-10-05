91歲翁撞死愛妻 夫控藥妝店人行道擺貨有因果關係擬提告

91歲李翁無照駕車肇禍，撞死攜兒逛街的鄧女，蔡姓丈夫認為，除了李翁高齡又無照不應該之外，另藥妝店將大量貨品堆置在騎樓，甚至違規擺放在人行道上，與愛妻的死有因果關係，不排除將對商家提告。（記者陳恩惠翻攝）

2022/10/05 02:32

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市龜山區91歲李姓老翁，本月1日傍晚5點多駕22年老車欲離開停車格時，疑似人為操作不當或機械故障，竟以倒車方式向後暴衝，逆向200公尺撞上機車、路人及路樹後才停下，造成攜兒外出逛街的鄧女下肢重創送醫不治；鄧女的蔡姓丈夫悲慟表示，一想到愛妻遭活活撞死，這幾天都沒辦法睡覺，檢警相驗時，雖然李翁攜老妻一起下跪道歉，也想在頭七到靈堂捻香，但他考量老翁健康與親友憤憤難平而婉拒，對於藥妝店將商品違法擺放騎樓，甚至堆在人行道上，與妻子遇難有因果關係，不排除對商家提告。

蔡先生表示，他平時在中國經商，事發當天是他確診隔離的最後一天，沒想到母子倆外出至龜山逛街買東西會發生憾事，讓他實在無法接受，況且愛妻送醫急救時，傷勢嚴重，雙腿下肢全斷，傷口還能看到大動脈，由於妻子愛漂亮，也注重外觀，因此他也要求殯葬公司無論花多少錢，希望能讓愛妻有完整的遺體安心離開。

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蔡先生認為，綜觀整起事故，除了李翁已高齡91歲，遇事故的反應能力無法像青壯年那麼敏捷，駕照於今年2月也遭註銷，為何平日仍執意獨自駕車上路進行資源回收，家人應盡告誡責任才是，另外，藥妝店將大批貨品違規擺放在騎樓，甚至堆置在店門外的人行道上，嚴重影響行人權益，也導致妻兒當時站在那兒選購，若貨品正常擺放店內，意外也就不會發生，質疑商家違規堆放貨品與愛妻遇死劫具有因果關係，不排除提告。

91歲李翁無照駕車肇禍，撞死攜兒逛街的鄧女，蔡姓丈夫認為，除了李翁高齡又無照不應該之外，另藥妝店將大量貨品堆置在騎樓，甚至違規擺放在人行道上，與愛妻的死有因果關係，不排除將對商家提告。（記者陳恩惠翻攝）

91歲李翁無照駕車肇禍，撞死攜兒逛街的鄧女，蔡姓丈夫認為，除了李翁高齡又無照不應該之外，另藥妝店將大量貨品堆置在騎樓，甚至違規擺放在人行道上，與愛妻的死有因果關係，不排除將對商家提告。（記者陳恩惠翻攝）

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