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    首頁　>　社會

    錯將氧氣接到鼻胃管 桃醫推床工擅接醫療管線害命

    衛生福利部發生推床工擅接病患醫療管線，將氧氣引入鼻胃管灌爆病患胃臟釀出人命。（資料照）

    衛生福利部發生推床工擅接病患醫療管線，將氧氣引入鼻胃管灌爆病患胃臟釀出人命。（資料照）

    2022/10/04 14:53

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院陳姓外包推床工，2020年3月間推送到超音波檢查室準備檢查時，涉嫌自行操做管線，卻將病患的鼻胃管誤接到氧氣筒，導致氧氣灌入病人胃部造成病人胃臟撐爆破裂，引發敗血性休克，經急救數月仍因多重器官衰竭死亡，桃園地檢署調查後依過失致死罪嫌將陳男提起公訴。

    病患家屬另對時任桃園醫院院長徐永年、鄭姓護理長和曾姓外包商負責人也提告訴，但檢方認為醫院為分層管理、3人與病患死亡原因無因果關係，均以不起訴處分。

    檢方調查，30歲的陳男於2020年3月18日上午8點，將準備進行腹部超音波檢查的病患連同病床推到1樓檢查室，陳並非醫療人員不得從事任何醫療行為，卻在無人指引下擅自操作管線，而將氧氣筒接到病患的鼻胃管，導致大量氣體灌入體內撐爆胃臟。

    離奇事故發生後，醫院雖對病患進行多項治療及手術，仍於同年7月22日因敗血性休克、多重器官衰竭及身體組織感染等併發症死亡。

    家屬為此對陳男及時任院長的徐永年、鄭姓護理長及曾姓外包商負責人提告。檢方調查時，陳男稱自己剛到公司不久、不太清楚工作內容，因為當時帶他的資深員工叫他把管線接一接就跑去抽菸，因此就自己研究、自己接，也不知道可以找護理師確認，不料闖下大禍。

    鄭姓護理長稱，事發時是病房交班時段，她當時並不在場，陳男接管前也沒先詢問過她，更指陳男沒有醫療證照，根本不應亂動病患醫療管線。

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