無視暴雨繼續溯溪釀1死 帶團教練判刑10月

宜蘭縣礁溪鄉得子口溪案發當日溪水暴漲。（資料照）

2022/06/14 17:37

〔記者王定傳／新北報導〕2018年7月，郭姓溯溪教練帶領沒有溯溪經驗的12位民眾，前往宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區上游得子口溪溯溪，郭男無視大雨且伴有溪水混濁等暴漲前兆，竟未停止活動或指揮人員盡速上岸撤離至安全區域，致一名洪姓男子遭沖走死亡，新北地院審理後依過失致死罪，判處郭男10個月徒刑，可上訴。

檢警調查，有中級溯溪教練資格的郭男，在2018年7月間承辦台北市一家行銷公司12名員工的溯溪活動，並找來另一名有教練資格的郭姓教練及吳姓朋友擔任活動教練。

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檢警調查，7月27日上午9時許，郭男等3人帶著12名員工前往溯溪，中午12時許，山區開始降雨，但雨停後，郭男仍繼續溯溪活動的瀑布跳潭行程。

檢警調查，活動中再次下雨，且雨勢加大並伴有溪水混濁等暴漲前兆，郭男仍未停止活動、亦未指揮人員盡速上岸撤離至安全區域，致洪男遭沖走，全身多處鈍性傷，終因創傷性休克死亡。

檢方調查後依過失致死起訴郭男，另名郭姓教練及吳男因對是否繼續溯溪活動無實際決定權，加上難以證明2人當時所站位置能立即察覺水色、水勢變化，獲不起訴處分。

郭男辯稱：「溪水暴漲是氣候一種突發型態的驟雨，豪大雨突然來、時間點極短，任誰都不可能在這時間點及時反應或預先防範，即使具有專業教練資格，也無法預測天有不測風雲，我並無過失」。

合議庭認為，教練除應參考行前的天氣預報外，並有「隨時」注意水流、土石及天候等環境狀況，若遇到河川、溪谷上游開始烏雲密佈、溪水混濁或開始降下驟雨等情況，應停止溯溪活動，並即刻撤離至安全區域的注意義務。

合議庭認為，當天首次降雨停止後，郭男選擇繼續瀑布跳潭行程，活動中再次下雨，約進行至第7、8位時，雨勢加大並伴有溪水混濁等暴漲前兆，但他仍未停止還對參與者說：「這個跳完再離開」，且未指揮水道內的人員盡速上岸，致被害人未能把握暴漲前關鍵時刻、盡速上岸因而遭溪水沖走。

至於郭男所辯事發突然，合議庭則認為，他自認第二場雨可能累積第一場雨的雨量，可見他對再次降雨可能遭遇溪水暴漲的危險，確有認知，且當時並非晴空萬里突然降雨，反而是從小雨逐漸加大，可見在溪水暴漲前，他實在有相當時間決定停止活動並撤離人員。

合議庭並查出，當時有參與者見水勢湍急，還主動提醒同事上岸，有人因此得以順利上岸，可見郭男若能把握出現溪水暴漲徵兆時至溪水暴漲之間、短暫且珍貴的關鍵時間，馬上停止活動指揮人員上岸，全體參與者是得以即時上岸，而非被沖走。

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