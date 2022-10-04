婦拜廟突失去呼吸心跳 消防隊員CPR、AED救一命

鳳山消防隊員現場不斷對劉婦實施CPR搶救，拚命要把劉婦救活令民眾十分感動。（讀者提供）

2022/10/04 11:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名劉姓老婦人今天上午到鳳山區雙慈殿參拜，突然失去意識，昏倒廟前道路，也沒有呼吸心跳，剛好鳳山雙慈殿今捐贈市府救護車，鳳山消防隊員現場發現，不斷對劉婦實施CPR搶救，並飛奔市刑大拿取AED儀器，持續CPR搭配AED電擊1次，整個5分鐘搶救過程，順利救回劉婦一命，民眾直呼消防隊員「好神」！

高雄市1名劉姓老婦人（75歲）今天上午近10時與女兒到鳳山區雙慈殿參拜，不料2人還沒進到廟裡，劉婦突然失去意識，昏倒在廟門前道路，整個人意識不清、陷入昏迷，也沒有呼吸心跳。

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剛好鳳山雙慈殿今捐贈1輛救護車、住警器1萬3600個及救災裝備給市府，由副秘書長陳盈秀代表領取，現場完成捐贈儀式後，鳳山消防隊員準備離去，赫見劉老婦人昏倒馬路上。

鳳山消防隊分隊長李韋虢發現有民眾倒下，立刻指示大家上前搶救，現場進行CPR搶救，持續加壓對劉婦輸送氧氣，維持劉婦心肺功能。

李韋虢並指派另名消防隊員飛奔附近市警局刑警大隊拿取AED自動體外心臟去顫器，對劉婦施以電擊1次，順利讓劉婦恢復心跳，讓她的心臟恢復正常運作，消防隊員持續對劉婦進行CPR，將她送往醫院急救。

整個過程大約5分鐘，消防隊員於劉婦，順利救回劉婦一命，令家屬相當感動；民眾目擊搶救現場，見證消防隊員救人一命，面對生死一瞬間，堅持不放棄，與死神奮力搶人，直呼消防隊員「好神」，看了好感動！

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