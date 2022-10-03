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    遭指高端案「動都不動」 士檢：蒐資料全力偵辦中

    法務部長蔡清祥3日出席立法院司法及法制委員會。（記者塗建榮攝）

    法務部長蔡清祥3日出席立法院司法及法制委員會。（記者塗建榮攝）

    2022/10/03 15:21

    〔中央社〕立委指高端疫苗涉內線交易，金管會移送9次給地檢署，但動都不動。士檢今天說，有收到資料，但不是「移送」，正積極調閱及蒐集資料全力偵辦中。

    國民黨立委曾銘宗今天在立法院司法及法制委員會質詢指出，高端疫苗涉內線交易，金管會移送9次給地檢署，顯見此案非常特殊，但地檢署現在動都不敢動，他認為有異常。

    對此，法務部長蔡清祥指出，應該不是移送9次，也許是送9次資料給地檢署；地檢署本身就有案子在，資料陸續送來就併案處理，不是一個資料就一個個案，地檢署會就這些資料審慎及仔細查證。

    士林地檢署指出，有關高端股票交易涉違證交法案件，已分案由重大經濟犯罪專組主任檢察官偵辦，並成立專案小組，指揮法務部調查局台北市調查處深入調查；偵辦期間，有主動函詢金管會等，也有收到金管會資料，但不是「移送」。

    士檢表示，尊重外界有關本案各項意見，但也籲請勿作無謂揣測，全案正由專案小組積極調閱及蒐集證據資料全力偵辦中，將秉持勿枉勿縱態度，儘速查明有無不法情事，依法處理，以昭公信。

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