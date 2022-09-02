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    首頁　>　政治

    要求公布高端保護效益 立院國民黨團限期兩週否則杯葛預算

    立法院國民黨團今召開「高端疫苗效益報告列為商業機密！是不是沒有效益？請?福部出來面對！」記者會，與會者包含黨團總召曾銘宗（左）、黨團書記長李德維（中）、國民黨立委費鴻泰（右）。（立法院國民黨團提供）

    立法院國民黨團今召開「高端疫苗效益報告列為商業機密！是不是沒有效益？請?福部出來面對！」記者會，與會者包含黨團總召曾銘宗（左）、黨團書記長李德維（中）、國民黨立委費鴻泰（右）。（立法院國民黨團提供）

    2022/09/02 13:53

    〔記者王千豪／台北報導〕立法院國民黨團今（2日）日召開記者會，質疑衛福部為何至今還沒有公布高端疫苗的保護效益報告，並要求在兩週之內公布，給已經施打的民眾一個交代。國民黨團總召曾銘宗更揚言，如果兩週內不公布，下會期將杯葛衛福部明年度預算。

    國民黨團今日召開「高端疫苗效益報告列為商業機密！是不是沒有效益？請衞福部出來面對！」記者會，與會者包含曾銘宗、黨團書記長李德維、立委費鴻泰。

    曾銘宗表示，當初衛福部的核准條件是高端疫苗專案製造期間，每月提供安全性監測報告，並於核准一年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告。但為什麼至今不公布高端疫苗保護效益報告？超過100萬人打這個疫苗，不公布要怎麼給這些人交代，是否因效益太低，甚至沒有效益，才不敢公布？他揚言，衛福部兩週內若不公布，國民黨團就杯葛衛福部明年度的預算。

    曾銘宗指出，他接獲檢舉稱，衛福部過往購買國內外疫苗的契約一般保密5年，最長也就10年。但經向審計部確認，前衛福部長陳時中把採購資料的保密時間分成3級，分別是10年、20年、30年。他質疑是不是有人拿傭金，請陳時中出來說清楚講明白。

    李德維表示，過往衛福部也採購過其他種類的公費疫苗，為什麼只有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的採購合約是機密，到現在連高端疫苗保護效益報告也是商業機密，要求衛福部講清楚，打高端疫苗到底有沒有效？強調已經花費掉的公帑，絕對不能「船過水無痕」。

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