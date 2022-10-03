分隊長將老翁撞成植物人家屬控偽變造資料 警：靜待司法判決

新北市康姓男子指控新北警察局盧姓所長將老父親撞成植物人不聞不問，警方涉嫌偽變造及包庇，警方出面說名全案依法辦理、由檢方偵辦中；圖為盧員搭載女友撞上老翁車禍畫面。（警方提供）

2022/10/03 14:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局一名盧姓所長遭家屬指控，去年底騎機車於新莊區將康姓老翁撞成植物人後不聞不問，且警方疑偽變造車禍初判表及包庇，新北市警交通大隊今天說明，全案為同仁休假發生，絕無偽、變造及超速，對於處理警員誤植報告之行政疏失，也補正送鑑定，警方說，傷者家屬已提出過失傷害告訴，全案審理中及送鑑定車禍肇因與責任歸屬，尊重家屬意見，全案靜待司法判決。

新北市康姓男子指控，31歲盧姓所長目前任職樹林分局，他於110年11月20日下午5時8分途經新莊區重新堤外道往樹林方向11K+100處，撞上73歲老父親，父親緊急手術救回一命，但淪為植物人，家屬指控盧男事後不聞不問，調解時僅由保險公司出面，對家屬提出2380萬求償，也僅願意賠償10萬元，家屬從車禍事故初判表中，發現警方誤植，且盧員事後還升官，懷疑警方偽變造及包庇盧員超速等行徑，希望警方公正處理，還給傷者、家屬公道。

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新北市警察局表示，對發生本案深表遺憾，表示盧員事發後，在醫院關切，並無不聞不問，警方也公布事發時行車紀錄器，發現康翁在路邊撿拾回收物，步履蹣跚，盧員搭載女友途經機車專用道，反應不及撞上行走該處的康翁。

警方過濾事故後方騎士行車記錄器，發現盧員並未超速，雖疏於注意車前狀況，但康翁行走機車專用道，導致撞上康翁，車禍後盧員與女友都摔車受傷。

至於家屬質疑偽變造部分，警方了解後，發現為新莊交通分隊高姓警員勾選初判表選項時，誤將編號5的現場照片中，刮地痕誤植為行人未行駛人行道，對行政疏失已要求補正，並檢討改進，補正行為也送交新北市交通事件裁決處行車事故鑑定委員會，不影響肇事責任鑑定結果。

警方說，由於康翁兒子3月13日提告過失傷害，已函送新北地檢偵辦，盧員也出庭應訊過；雙方今年8月17日召開偵查庭，庭中經檢察官指示申請第三方鑑定，全案肇責及責任歸屬仍在鑑定中。

據了解，盧員時任永和交通分隊長，今年4月調任所長，為平階調動，並無升遷，當天他休假途經事發路段，非關公務也沒有酒駕，民眾行車記錄器中，也發現康翁行走機車專用道。

警方全案秉公處理，加上進入司法程序，由檢方調查中，警方不介入盧員與家屬和解，對於金額差異，仍待鑑定報告出爐，釐清肇責及責任歸屬。

據了解，民眾行車記錄器中，也發現車禍路段前方有輛放置資源回收的推車，對於康翁涉及於不設劃人行道道路靠邊通行違規部分，一併送交鑑定釐清肇責分擔。

新北市康姓男子指控新北警察局盧姓所長將老父親撞成植物人不聞不問，警方涉嫌偽變造及包庇，警方出面說名全案依法辦理、由檢方偵辦中；圖為盧員搭載女友撞上老翁車禍畫面。（警方提供）

新北市康姓男子指控新北警察局盧姓所長將老父親撞成植物人不聞不問，警方涉嫌偽變造及包庇。（警方提供）

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