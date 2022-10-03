分隊長將老翁撞成植物人家屬控偽變造資料 警：靜待司法判決
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局一名盧姓所長遭家屬指控，去年底騎機車於新莊區將康姓老翁撞成植物人後不聞不問，且警方疑偽變造車禍初判表及包庇，新北市警交通大隊今天說明，全案為同仁休假發生，絕無偽、變造及超速，對於處理警員誤植報告之行政疏失，也補正送鑑定，警方說，傷者家屬已提出過失傷害告訴，全案審理中及送鑑定車禍肇因與責任歸屬，尊重家屬意見，全案靜待司法判決。
新北市康姓男子指控，31歲盧姓所長目前任職樹林分局，他於110年11月20日下午5時8分途經新莊區重新堤外道往樹林方向11K+100處，撞上73歲老父親，父親緊急手術救回一命，但淪為植物人，家屬指控盧男事後不聞不問，調解時僅由保險公司出面，對家屬提出2380萬求償，也僅願意賠償10萬元，家屬從車禍事故初判表中，發現警方誤植，且盧員事後還升官，懷疑警方偽變造及包庇盧員超速等行徑，希望警方公正處理，還給傷者、家屬公道。
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新北市警察局表示，對發生本案深表遺憾，表示盧員事發後，在醫院關切，並無不聞不問，警方也公布事發時行車紀錄器，發現康翁在路邊撿拾回收物，步履蹣跚，盧員搭載女友途經機車專用道，反應不及撞上行走該處的康翁。
警方過濾事故後方騎士行車記錄器，發現盧員並未超速，雖疏於注意車前狀況，但康翁行走機車專用道，導致撞上康翁，車禍後盧員與女友都摔車受傷。
至於家屬質疑偽變造部分，警方了解後，發現為新莊交通分隊高姓警員勾選初判表選項時，誤將編號5的現場照片中，刮地痕誤植為行人未行駛人行道，對行政疏失已要求補正，並檢討改進，補正行為也送交新北市交通事件裁決處行車事故鑑定委員會，不影響肇事責任鑑定結果。
警方說，由於康翁兒子3月13日提告過失傷害，已函送新北地檢偵辦，盧員也出庭應訊過；雙方今年8月17日召開偵查庭，庭中經檢察官指示申請第三方鑑定，全案肇責及責任歸屬仍在鑑定中。
據了解，盧員時任永和交通分隊長，今年4月調任所長，為平階調動，並無升遷，當天他休假途經事發路段，非關公務也沒有酒駕，民眾行車記錄器中，也發現康翁行走機車專用道。
警方全案秉公處理，加上進入司法程序，由檢方調查中，警方不介入盧員與家屬和解，對於金額差異，仍待鑑定報告出爐，釐清肇責及責任歸屬。
據了解，民眾行車記錄器中，也發現車禍路段前方有輛放置資源回收的推車，對於康翁涉及於不設劃人行道道路靠邊通行違規部分，一併送交鑑定釐清肇責分擔。