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    首頁　>　社會

    悍匪罕見未攜槍在身 拒檢開車撞警遭開槍制伏

    警方朝男子陳志明座車開4槍後將其攔下並制伏。（記者徐聖倫翻攝）

    警方朝男子陳志明座車開4槍後將其攔下並制伏。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/10/01 17:18

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水區昨晚發生通緝犯拒檢衝撞員警事件，甚至還撞傷無辜的檳榔攤老闆娘，警方當下朝通緝犯車輛開4槍制止，最終將其逮捕。警方細察其身分發現，竟是18年前持手榴彈與警對峙的悍匪陳志明，去年3月、12月也分別在台北市西門町、新北市永和與警方爆發槍戰，後因出示漸凍症診斷證明交保，多次未出庭故遭通緝。

    據悉，47歲的陳志明有多起毒品、槍砲等多項前科，他年輕時就染毒，後從事改造槍枝，是江湖上有名的改槍師傅，而他自己也習慣出門時身上帶把槍防身。2004年陳男曾在板橋四川路二段自家持手榴彈與警對峙，直到陳妻溫情喊話，陳男才肯棄械投降。

    去年3月，陳男因涉槍砲、毒品等案件，遭板橋警分局鎖定，雙方飛車追逐至北市西門町爆槍戰，後遭制伏法辦。而同年12月，陳男又被新北市刑警大隊鎖定，警匪雙方在永和區街頭爆槍戰，陳男還一度想爬大樓外牆逃逸，最終警方一槍打中陳男腿部，他才乖乖就範。

    去年底陳男被警方送辦後因漸凍症獲交保，但後續多次未出庭又遭通緝。9月30日晚間8時許，陳男開車行經淡水區中山路129巷口，警方見其形跡鬼祟於是上前準備盤查，陳男因自知遭通緝心虛拒檢，一度衝撞員警不成，最後撞傷站在路邊的檳榔攤老闆娘，警方強勢朝其座車車輪連開4槍，終將他制伏並逮捕。

    警方表示，陳男這次很罕見的沒有帶槍傍身，車上也沒有毒品，否則依照陳男過往經驗，他一定會想與警方拚個魚死網破。偵訊時，陳男承認因為心虛所以逃跑，訊後警方依妨害公務、公共危險等罪嫌，將其移送法辦。

    監視器拍下警方將陳志明制伏並逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下警方將陳志明制伏並逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    陳志明遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    陳志明遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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