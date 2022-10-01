台中旱溪夜市11人大亂鬥 15歲少女不滿被炒魷魚撂「乾哥」揍老闆

11人在旱溪夜市內大打出手，場面相當混亂。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2022/10/01 10:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市知名的旱溪夜市，昨天深夜爆發10多人大亂鬥的衝突，15歲王姓少女在市場某射汽球攤打工，老闆認為她業績不好「炒魷魚」，王女不滿竟帶「乾哥哥」來圍堵老闆，雙方大打出手，11名年輕人打成一團，中市警局三分局見場面失控，果斷使用防護型噴霧器（辣椒水）制止，11人「戰鬥力」瞬間瓦解，被警方全數帶回，依妨害秩序罪究辦。

這群鬥毆的年輕人，最年輕的僅有15、16歲，起衝突之因，是15歲的王姓少女，受雇於葉姓男子（31歲），王男認為她業績差而辭退，引起王姓少女不滿，找來「乾哥哥」許姓少年（16歲）等7人，到旱溪夜市找老闆葉男，雙方大打出手，王姓少女陣營共7人（不含王姓少女），葉姓老闆陣營則有4人，共計11人。

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中市警局三分局東區分駐所昨天深夜10時許接獲報案，馳抵現場時，雙方仍情緒激動，不斷咆哮、拉扯互嗆，甚至持塑膠椅子等物品，企圖攻擊對方，員警見雙方均於氣頭上不肯罷休，果斷使用防護型噴霧器（辣椒水）當場制止，並將11人全數壓制逮捕，帶回派出所，依妨害秩序等罪名法辦，或移送少年法庭偵辦。

警方到場制止鬥毆，被噴辣椒水的鬥毆年輕人蹲在地上眼淚鼻涕齊噴。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

警方動用辣椒水，鬥毆年輕人戰鬥力全消，用衣服擦臉（圖右）或蹲地上掉眼淚。（記者張瑞楨翻攝）

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