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    首頁　>　社會

    叫小兵看A片脫褲打手槍 金六結班長下場曝光

    宜蘭地方法院依妨害性自主罪，判處金六結營區上士班長潘男5個月。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    宜蘭地方法院依妨害性自主罪，判處金六結營區上士班長潘男5個月。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    2022/09/30 16:44

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕陸軍步兵第153旅（金六結營區）士兵小華（化名）攜違禁品被禁假2天，上士班長潘男當時是留守值星官，具監督之責，卻利用職務權勢，趁與小華同寢室時，要求小華看A片脫褲勃起，替小華打手槍，宜蘭地檢署偵結起訴，宜蘭地方法院依妨害性自主罪判處5個月，如易科罰金，1000元折算一日。

    判決指出，潘男先以交換祕密的方式取得小華同意，替小華按摩，但超出小華理解及同意按摩的範圍，潘男以長官語氣說，「副排做事情就要做到底」、「這個是我們兩個的祕密，我們現在是好朋友」，小華隱忍屈從，配合潘男要求看A片、脫褲、打手槍。

    後來，潘男在午休時，要求小華完成晚上未完之事，小華相當害怕，予以拒絕，向鄰兵提起此事，最後在鄰兵陪同下，向上級報告。

    潘男辯稱，是小華要求他幫忙按摩，他也再三確認小華的意願，潘男辯護律師則說，兩人以朋友關係相處，小華可預見按摩會碰到私密處。

    小華則說，當對方要求脫褲，要邊按摩邊幫打手槍時，就意識到不對勁，明確表示「我希望不要這樣子」、「我真的沒有辦法」，但對方以長官語氣說話，令他害怕無法抗拒。

    宜院認為，潘男否認犯行，無真摯悔改之意，也未與小華達成和解、取得寬恕，不宜予以緩刑；潘男對於因公務關係受自己監督之人，利用權勢為猥褻罪，處有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。據悉，潘男因不適服兵役退伍，已不在軍營。

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