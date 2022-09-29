為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    林志穎車禍效應！新竹縣消防局舉辦全國首場電動車救火演練

    新竹縣消防局第3大隊在起火的車輛周邊架設好擋水板後，搭配車子底下、車子座位上持續出水的底盤瞄子（如圖左上），搭配人工射水降溫。（記者黃美珠攝）

    新竹縣消防局第3大隊在起火的車輛周邊架設好擋水板後，搭配車子底下、車子座位上持續出水的底盤瞄子（如圖左上），搭配人工射水降溫。（記者黃美珠攝）

    2022/09/29 20:42

    〔記者黃美珠／新竹報導〕藝人林志穎兩個月前駕駛特斯拉電動車不幸自撞還火燒車，所幸及時被救出，但火勢驚人，當時桃園市消防局出動大批人車才撲滅；由於路上電動車越來越多，新竹縣消防局警覺，電動車使用極高復燃特性鋰離子電池，必須建立火災救災策略，今天下午舉行全國首場的電動車火災救災示範演練，利用滅火毯、底盤瞄子及防洪擋水板，不到20分鐘就把火撲滅。

    新竹縣消防局第3大隊大隊長沈宥霖說，國發會估算，到2030年，我國電動車掛牌數有望突破100萬輛。從國內外實例發現，美國曾發生電動車火災，超過7小時、花費近10萬噸水才撲滅，林志穎的意外也出動16名消防員、5輛消防車才成功滅火。

    新竹縣消防局表示，電動車救災專用的電動車冷卻貨櫃造價高昂且笨重，不利出入各種救災地形，今天利用特殊阻燃材料所滅火毯外層塗了防火矽膠，瞬間耐熱溫度可以超過攝氏1000度，可長時間耐熱且能反覆使用，底盤瞄子鎖定車輛底部，對不穩定的鋰離子電池射水，深入車輛易燃的內裝「上下夾攻」降溫。

    此外，單片5公斤卻可阻擋50公分高瞬間洪水的防洪擋水板包圍事故車輛後，搭配不斷出水的底盤瞄子射水降溫，可讓事故車輛泡在水中持續降溫，成功滅火。

    沈宥霖說，電動車搭載高電容量的車用電池，另有一定的觸電危險，因此利用電動車專用斷電棒，自動打開電動車的充電蓋，使行車電腦誤判車力輛處於充電狀態而完全斷電，以保護救災人員，這也是實戰時非常重要的細節。

    消防員拿出滅火毯準備包覆起火車輛滅火。（記者黃美珠攝）

    消防員拿出滅火毯準備包覆起火車輛滅火。（記者黃美珠攝）

    消防員利用滅火毯阻隔空氣打滅車輛上的火苗。（記者黃美珠攝）

    消防員利用滅火毯阻隔空氣打滅車輛上的火苗。（記者黃美珠攝）

    演練現場旁另1個底盤瞄子示範出水，讓民眾了解。（記者黃美珠攝）

    演練現場旁另1個底盤瞄子示範出水，讓民眾了解。（記者黃美珠攝）

    消防員架設防洪擋水板，準備讓電動車「泡水」降溫。（記者黃美珠攝）

    消防員架設防洪擋水板，準備讓電動車「泡水」降溫。（記者黃美珠攝）

    消防員利用電動車專用斷電棒替模擬的事故車輛斷電。（記者黃美珠攝）

    消防員利用電動車專用斷電棒替模擬的事故車輛斷電。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林志穎車禍2個月…愛妻曬自拍照瘦一大圈 網友超心疼
    2022/09/23 07:14

    林志穎車禍2個月…愛妻曬自拍照瘦一大圈 網友超心疼
    （影音）林志穎動臉部重建手術 家族密友曝近況
    2022/09/14 17:37

    （影音）林志穎動臉部重建手術 家族密友曝近況

    桃園建設齊發 青埔成北客移居熱區
    林志穎粉絲集資！送禮到桃捷工程團隊謝恩：如同天使的英雄
    2022/09/02 19:15

    林志穎粉絲集資！送禮到桃捷工程團隊謝恩：如同天使的英雄
    林志穎出院回家 親弟連4聲感謝：家人們全力扶持
    2022/08/26 13:34

    林志穎出院回家 親弟連4聲感謝：家人們全力扶持

    花旗2023年暑期實習生招募計畫開跑
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播