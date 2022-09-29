林志穎車禍效應！新竹縣消防局舉辦全國首場電動車救火演練

新竹縣消防局第3大隊在起火的車輛周邊架設好擋水板後，搭配車子底下、車子座位上持續出水的底盤瞄子（如圖左上），搭配人工射水降溫。（記者黃美珠攝）

2022/09/29 20:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕藝人林志穎兩個月前駕駛特斯拉電動車不幸自撞還火燒車，所幸及時被救出，但火勢驚人，當時桃園市消防局出動大批人車才撲滅；由於路上電動車越來越多，新竹縣消防局警覺，電動車使用極高復燃特性鋰離子電池，必須建立火災救災策略，今天下午舉行全國首場的電動車火災救災示範演練，利用滅火毯、底盤瞄子及防洪擋水板，不到20分鐘就把火撲滅。

新竹縣消防局第3大隊大隊長沈宥霖說，國發會估算，到2030年，我國電動車掛牌數有望突破100萬輛。從國內外實例發現，美國曾發生電動車火災，超過7小時、花費近10萬噸水才撲滅，林志穎的意外也出動16名消防員、5輛消防車才成功滅火。

請繼續往下閱讀...

新竹縣消防局表示，電動車救災專用的電動車冷卻貨櫃造價高昂且笨重，不利出入各種救災地形，今天利用特殊阻燃材料所滅火毯外層塗了防火矽膠，瞬間耐熱溫度可以超過攝氏1000度，可長時間耐熱且能反覆使用，底盤瞄子鎖定車輛底部，對不穩定的鋰離子電池射水，深入車輛易燃的內裝「上下夾攻」降溫。

此外，單片5公斤卻可阻擋50公分高瞬間洪水的防洪擋水板包圍事故車輛後，搭配不斷出水的底盤瞄子射水降溫，可讓事故車輛泡在水中持續降溫，成功滅火。

沈宥霖說，電動車搭載高電容量的車用電池，另有一定的觸電危險，因此利用電動車專用斷電棒，自動打開電動車的充電蓋，使行車電腦誤判車力輛處於充電狀態而完全斷電，以保護救災人員，這也是實戰時非常重要的細節。

消防員拿出滅火毯準備包覆起火車輛滅火。（記者黃美珠攝）

消防員利用滅火毯阻隔空氣打滅車輛上的火苗。（記者黃美珠攝）

演練現場旁另1個底盤瞄子示範出水，讓民眾了解。（記者黃美珠攝）

消防員架設防洪擋水板，準備讓電動車「泡水」降溫。（記者黃美珠攝）

消防員利用電動車專用斷電棒替模擬的事故車輛斷電。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法