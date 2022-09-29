可惡！經營團購網卻仿冒假酒精詐財 法官：恐傷人體判刑1年1月

陳姓男子自製仿冒品牌酒精於網路販售，法官審理以從網際網路對公眾散布而詐欺取財罪判刑1年1月。（資料照）

2022/09/29 19:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子在臉書經營「團購網」，擁有逾1.7萬名成員，去年6月他見疫情升溫，防疫物資需求增加，遂自行購入成分不明的酒精裝瓶，再仿冒佳欣生技公司註冊商標「pose」販售約100瓶，最後劣行遭舉報。法官審理認為，陳男趁疫情人心惶惶之際，販售成分不明酒精，非但無消毒效果，還可能有害人體，「極為可惡」，且經檢舉又不公告收回賠償，毫無悔意，因此從重以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪處斷，判刑1年1月有期徒刑。

判決書指出，陳男（43歲）於2021年6月自不詳管道購入成分內容不詳酒精後，上網搜尋佳欣生技公司所販售的「普氏POSE」商標抗菌清潔酒精圖片，再以電腦改圖修改「75％」字樣顏色，塗去主要成分中「抗菌劑」字樣，及製造工廠地址後，再仿製其商標產品說明貼紙，貼在他自購成份不詳的酒精外瓶上，再於臉書團購社團販售仿冒「普氏POSE」商標的酒精。

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有消費者在團購網看到訊息，前往陳男經營的實體店面以一瓶599元購得，但回家開封後對其產品成分起疑，以e-mail詢問佳欣生技公司，佳欣生技負責人立即請他人前往該店購買其仿冒商標的酒精，經確認非公司產品，立即報警。

陳男坦承犯行，且已售出100瓶等語，並表示不知道販賣酒精給他的朋友是做什麼的？也無法確認所販售的酒精成分等語；法院審理，陳男仿冒註冊商標品牌，以仿冒品充真品於臉書社團販賣，已構成網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，及侵害商標權罪。

法官認為，陳男犯行時為疫情三級警戒期間，當時人心惶惶、眾人搶購酒精等防疫物資，僅為圖私利，購買完全不知成分及來源的酒精，並偽製冒充POSE品牌酒精販售，並利用消費者無管道檢驗，僅憑張貼訊息信任而進行詐欺，「極為可惡」，法官也認為，酒精是重要防疫工具，陳男所販售成分不詳的酒精，非但可能根本無消毒效果，更可能有害於人體，甚至可能危害幼兒健康發展。其犯行非一般違反商標法案件，也難認有何情堪憫恕得減刑之處，應從重以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪處斷。

法官審酌，陳男欠缺尊重他人智慧財產權觀念，除破壞商品交易秩序外，又為圖私利於疫情第三級警戒期間販賣成分內容不明的假酒精詐欺消費者，不應輕縱，且陳男直到法院辯論終結時，從未追回或上網貼出公告，賠償消費者，僅以「沒有考量到可貼公告」、「沒有客人拿回來退貨」等語卸責，全無悔改態度，

法官最後指出，陳男辯護人請求緩刑，但其曾因竊盜罪處徒刑6月，並宣告緩刑，也因賭博罪，給予緩起訴，諸多犯行仍不知警惕，並故意犯下本案，加上迄今也未與告訴人達成和解，因處以其刑。全案可上訴。

不知情消費者透過該團購網的實體店面，以一瓶599元購得仿冒酒精。（圖擷取googlemap）（記者陳冠備攝）

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