台北某科大老師帶學生買大麻 還售大麻電子煙

電子煙示意圖。（資料照）

2022/09/29 14:24

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台北市某科技大學林姓男老師與謝男、葉男為師生關係，林男涉從美國購入大麻膏，並請葉男收取包裹，林再把含大麻膏成分的電子煙，部分轉予葉男，部分賣給謝男。宜蘭地檢署偵結，將3人依犯毒品危害防制條例起訴。

林男和謝男，今年6月透過通訊軟體Telegram，向美國一名自稱「傑夫」帳號訂購，並提供葉男的地址、電話等資料，作為收件人資料；傑夫把裝有第二級毒品大麻膏成分的罐裝物體，從美國加州以航空快捷包裹，8月寄抵台灣。

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航空警察局開箱查驗發現，包裹內有6瓶外包裝為蜂蜜的罐裝物體，總計毛重3625.5公克，經送驗檢出大麻膏成分。

葉男在羅東鎮經營店家，依林、謝指示，處理領貨和交貨事宜，當葉到店裡領貨時，當場被羅東警分局查獲，警方另查扣多支含大麻膏成分的電子煙。

檢警調查，林男販售含大麻膏成分的電子煙，6月在台北市木柵動物園捷運站河堤，先無償轉讓2支給謝男，7月再以每支1200元價格，販售5支給謝男；另，6月在宜蘭縣無償轉讓14支電子煙給葉男。

林男、謝男、葉男涉犯毒品危害防制條例，檢方予以起訴，另，偵查期間，3人自白犯行，檢方建請法官依法減輕其刑。

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