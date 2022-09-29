獨家》連2天狂開槍還丟震撼彈 台南男索保護費「底價」曝光

蘇男討不到2萬元圍事費，衝到燒烤店開槍。（記者王捷翻攝）

2022/09/29 00:45

〔記者王捷／台南報導〕台南東區、南區接連發生槍擊案，嫌犯是有吸毒紀錄的蘇姓男子，他討「圍事費」不成，掏槍邊開邊嗆聲，扣了10多下板機只擊出1發，其他都啞彈，丟了1顆震撼彈也未爆。蘇男母親與女友涉嫌幫助他逃亡，警方持拘票逮捕，要求蘇母聯絡蘇男，再由警方將他逮捕。據傳蘇男大陣仗擲彈又開槍，只是為了不到2萬的圍事費。台南地院預計今天（29日）上午將開羈押庭。

蘇男年輕時就是南區的小混混，四處鬧事想要浮頭，後來跟了一名角頭，但是角頭幾年後也不混了，小弟各奔東西，蘇男開始跑單幫，加上又碰毒品，很多道上兄弟對他評價不好。他曾向一些團體鬧事，但要的錢不多，道上人士不想跟他攪和，給他一點錢打發。

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這次，蘇男選了燒烤店老闆索討「圍事費」，他知道老闆，還有開PUB，成立「社團」參與各項事務。嚴格來說，老闆沒有黑道背景，但對警方來說，老闆的店裡常有糾紛，而蘇男得知老闆有圍事需要，透過股東向老闆提出要「一份薪水」，老闆聽到後就PO臉書，把事情鬧大，蘇男疑似面子問題，拿改造手槍想證明自己的實力，接著就發生兩件槍擊案。

蘇男第一次開槍，是對著老闆朋友的車，開完就到台中躲避。但他隔天又跑回來，拿槍對著老闆比劃，連開數發啞彈終於擊出1發，老闆要往後門逃，蘇男扔了1顆震撼彈，結果未爆。

警方發現蘇母有幫助蘇男逃亡的行為，向地檢署申請拘票抓人，蘇母不想耽誤工作，後來同意警方打電話叫兒子蘇男投案，不過警方早一步發現蘇男蹤跡，將他逮捕，移送南檢，檢方聲押，但蘇男移送到南院時已經超過深夜11點，南院預計今天開羈押庭。

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