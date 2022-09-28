為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    盜圖假冒區長傳LINE騙里鄰長 高市刑大查出境外IP

    盜高雄區長照假LINE騙鄰里長，刑大大隊長獲報全力偵辦查出境外IP。（記者黃良傑攝）

    盜高雄區長照假LINE騙鄰里長，刑大大隊長獲報全力偵辦查出境外IP。（記者黃良傑攝）

    2022/09/28 22:14

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市21名區長遭人冒用照片，再新設LINE帳號企圖詐騙里鄰長，雖然目前沒有被詐受害的里民報案，不過，民政局認為茲事體大，直接向刑大大隊長洪松田報案，指控區長照片遭人盜用，洪大隊長指示科偵隊全力查緝，目前掌握嫌犯的假帳號IP來自境外，據了解，台南也有區里長受害，已向刑事局求助追查集團。

    高市警方表示，此為新興詐騙手法，雖然目前尚無鄰里長受騙失金，將會從165詐騙報案專線清查有無被騙的里民，由於台中、台南、高雄都傳出相同手法盜照詐騙案，高市刑大今查出假帳號的IP來自境外，據透露，台南警方已協請刑事局偵辦，高市警方持續追查，似已掌握重要證據，暫未向刑事局求助。

    鳳山區多位里長表示，接到假區長LINE，因發現與區長平日使用的LINE不太一樣，幸有所警覺，立即通報區長防範，未與假區長加LINE，沒想到對方不死心，今又LINE她意圖行騙，她認為詐騙集團真的太囂張，把腦筋動到區長與里鄰長身上，實在很誇張，請警方盡快抓人。

    民政局指出，高雄市共有38個行政區，詐騙集團疑連日來到各區公所網頁下載區長照片，再冒用區長照片新設LINE帳號，網搜里鄰長電話加LINE後，打LINE向里鄰長詐騙，迄今已有21名區長受害，雖然沒人被騙錢，但造成區長名譽受損，且詐騙集團迄今仍在騙，里鄰長持續接到假區長LINE，刑大已介入偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    盜高雄區長照假LINE騙鄰里長，刑大大隊長獲報全力偵辦查出境外IP。（資料照）

    盜高雄區長照假LINE騙鄰里長，刑大大隊長獲報全力偵辦查出境外IP。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐團冒名傳LINE騙財 金門5鄉鎮長受害急籲別上當！
    2022/09/28 21:30

    詐團冒名傳LINE騙財 金門5鄉鎮長受害急籲別上當！
    4大類冒名詐騙簡訊竄台 業者曝分辨撇步
    2022/09/28 20:19

    4大類冒名詐騙簡訊竄台 業者曝分辨撇步

    贏在起跑點 啟蒙教育「家」才是關鍵
    花蓮市長魏嘉賢遭冒名募款 籲民眾勿受騙上當
    2022/09/28 13:27

    花蓮市長魏嘉賢遭冒名募款 籲民眾勿受騙上當
    詐團假冒區長打LINE騙里鄰長 高雄警介入偵辦
    2022/09/28 12:24

    詐團假冒區長打LINE騙里鄰長 高雄警介入偵辦

    唯一百億級 元大全球優質龍頭平衡基金追募中
    台中區長、里長遭冒用照片加Line好友 提醒民眾別受騙
    2022/09/28 09:33

    台中區長、里長遭冒用照片加Line好友 提醒民眾別受騙
    驚！中市傳11名區長LINE遭冒用 有人險被詐88萬
    2022/09/27 20:18

    驚！中市傳11名區長LINE遭冒用 有人險被詐88萬
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播