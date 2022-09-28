盜圖假冒區長傳LINE騙里鄰長 高市刑大查出境外IP

盜高雄區長照假LINE騙鄰里長，刑大大隊長獲報全力偵辦查出境外IP。（記者黃良傑攝）

2022/09/28 22:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市21名區長遭人冒用照片，再新設LINE帳號企圖詐騙里鄰長，雖然目前沒有被詐受害的里民報案，不過，民政局認為茲事體大，直接向刑大大隊長洪松田報案，指控區長照片遭人盜用，洪大隊長指示科偵隊全力查緝，目前掌握嫌犯的假帳號IP來自境外，據了解，台南也有區里長受害，已向刑事局求助追查集團。

高市警方表示，此為新興詐騙手法，雖然目前尚無鄰里長受騙失金，將會從165詐騙報案專線清查有無被騙的里民，由於台中、台南、高雄都傳出相同手法盜照詐騙案，高市刑大今查出假帳號的IP來自境外，據透露，台南警方已協請刑事局偵辦，高市警方持續追查，似已掌握重要證據，暫未向刑事局求助。

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鳳山區多位里長表示，接到假區長LINE，因發現與區長平日使用的LINE不太一樣，幸有所警覺，立即通報區長防範，未與假區長加LINE，沒想到對方不死心，今又LINE她意圖行騙，她認為詐騙集團真的太囂張，把腦筋動到區長與里鄰長身上，實在很誇張，請警方盡快抓人。

民政局指出，高雄市共有38個行政區，詐騙集團疑連日來到各區公所網頁下載區長照片，再冒用區長照片新設LINE帳號，網搜里鄰長電話加LINE後，打LINE向里鄰長詐騙，迄今已有21名區長受害，雖然沒人被騙錢，但造成區長名譽受損，且詐騙集團迄今仍在騙，里鄰長持續接到假區長LINE，刑大已介入偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

盜高雄區長照假LINE騙鄰里長，刑大大隊長獲報全力偵辦查出境外IP。（資料照）

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