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    霧峰交流道匝道口貨車翻車 中正路大塞車

    一輛小貨車今天早上在霧峰交流道匝道口失控翻覆，造成霧峰交流道附近的交通大亂。（記者陳建志翻攝）

    一輛小貨車今天早上在霧峰交流道匝道口失控翻覆，造成霧峰交流道附近的交通大亂。（記者陳建志翻攝）

    2022/09/28 11:25

    〔記者陳建志／台中報導〕國道3號霧峰交流道匝道口，今天清晨6點多，一名張姓司機駕駛小貨車出匝道右轉往南投草屯方向時，疑似因車速過快，先擦撞路旁安全島後，失控衝向中正路對向車道後翻覆，所幸沒有波及其他車輛，張姓駕駛也輕傷拒絕送醫，不過因占據2個車道，又剛好是上班時間，造成霧峰中正路大塞車，所幸在警方疏導下，約8點5分將肇事車輛吊離現場後，交通慢慢恢復順暢，肇事原因警方將進一步釐清。

    台中市消防局今天早上6點39分接獲報案，表示霧峰交流道匝道出口有小貨車翻覆、司機受傷，獲報立刻派遣霧峰消防分隊救護車到場救護，不過到場時，肇事張姓司機已經脫困僅輕傷，救護人員發現他手掌約有1公分撕裂傷，不過張男表示要自行處理拒絕送醫。

    警方初步調查，張姓司機今天清晨駕駛小貨車行經國3霧峰交流道匝道口時，想右彎往草屯方向，疑似因車速過快，先擦撞安全島後失控衝向對向車道並翻覆，所幸沒有波及其他車輛，不過因當時剛好是上班、上學時間，小貨車翻覆在車流量大的中正路省道上，造成中正路大塞車，所幸在警方疏導交通，並進行處理後，約在8點5分將翻覆的小貨車吊離現場，交通也慢慢恢復順暢，肇事原因警方將進一步釐清。

    一輛小貨車今天早上在霧峰交流道匝道口失控翻覆，造成霧峰中正路大塞車。（記者陳建志翻攝）

    一輛小貨車今天早上在霧峰交流道匝道口失控翻覆，造成霧峰中正路大塞車。（記者陳建志翻攝）

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