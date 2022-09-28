太陽會新竹分會長家中遭槍擊 警逮6嫌

檢警專案小組遠赴宜蘭拘提宋姓主嫌及涉嫌藏匿接應犯嫌等6人，並起出制式手槍1把及子彈7顆。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/09/28 10:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓，8月30日遭一名戴頭套男子衝到門口朝屋內連開10槍，戴男腹部、雙腿共中8槍，送醫急救無生命危險。檢警專案小組遠赴宜蘭拘提宋姓主嫌及涉嫌藏匿接應犯嫌等6人，並起出制式手槍1把及子彈7顆。案經承辦檢察官複訊後，認宋姓主嫌犯罪嫌疑重大且有逃亡及串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押，目前尚未裁定。

綽號「南寮國」的戴銘銓當天近8點與小舅子送小孩上學，返回新竹市南寮住家，二人打開鐵捲門剛進去，一名穿黑衣男子衝到門口，朝屋內連開10槍，戴身中8槍，其中腹部3槍、右大腿3槍及左小腿2槍。

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槍手隨即從西濱公路逃往桃園，警方發現該車已經燒到只剩骨架，附近沒有監視器，追查困難，該車是層層轉手的權利車，且殺手戴頭套在戴家外面等候約1小時，充分掌握被害人作息，7月該車曾到戴男住處附近勘查，顯然預謀作案已久。

經檢警過濾新竹、桃園及宜蘭上千支監視器及清查相關事證，昨遠赴宜蘭拘提宋姓主嫌及涉嫌藏匿接應犯嫌等6人，並起出制式手槍1把及子彈7顆。初步瞭解6人均否認犯案，但檢方仍以宋男嫌疑重大聲請羈押。

警方攻堅破門而入的畫面。（記者蔡彰盛翻攝）

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