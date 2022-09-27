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    首頁　>　社會

    萬華青山宮主委驚爆遭鎖定暗殺 威震董座等5人買兇殺人被訴

    （資料照）

    （資料照）

    2022/09/27 20:47

    〔記者楊國文／台北報導〕北市萬華知名廟宇青山宮主委黃清源，疑因介入調處債務而和威震集團董事長吳明達發生嫌隙，吳竟萌生殺機，涉嫌開出500萬元代價買兇殺人，豈料手下找來殺人的張修名竟將酬勞花用殆盡，甚至還倒戈向黃供出「吳叫我來殺你」，但吳明達否認涉案；台北地檢署今依預備殺人罪起訴吳明達、張修名等5人。

    檢方調查，吳明達於1999年間因槍擊殺人案，被判處無期徒刑定讞，一口氣服刑17年後，終於在2017年2月假釋出監。

    吳明達因與李姓建商有巨額債務紛，李男找上同時擔任開發公司負責人的黃清源介入調處債務，但雙方協商破局，吳男不滿，疑埋下殺機。

    檢方獲報查出，吳男拿出500萬元吩咐手下劉男等人找槍手買兇殺人，劉男找到強姓男子，但因價碼談不瓏作罷。後來又找上梁姓男子，交付50萬元和槍彈，但梁男臨陣反悔，不敢下手，又找到張修名。

    張修名事先埋伏擬伺機朝黃男開槍，不料，張臨陣也不敢動手，卻將收受的酬金花用殆盡，他面對劉男等人追問暗殺進度時，走投無路，最後只好倒戈投靠黃男，直接告訴黃實情，並請求保護。

    張、梁2人為證明所言為真，藉口要返還槍彈及款項，釣出劉男，劉男最後供出買兇幕後主使人就是吳明達。

    據了解，吳明達接受偵訊時否認涉案，強調自己這幾年都在做公益，根本不認識這些人，外傳他與建商有千萬債務，也非事實。

    不過，檢警調查認定吳明達說詞不實，今依預備殺人罪將吳、張修名、劉男等5人起訴。另外，強姓男子等3人獲不起訴處分。

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